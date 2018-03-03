ابعاد گسترده فجایع انسانی در یمن؛ تقلای ریاض برای خروج از باتلاق

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ رامین حسین آبادیان: کمیته بین المللی صلیب سرخ اخیرا اعلام کرده است که ۱۵ میلیون یمنی دسترسی به آب آشامیدنی سالم ندارند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در صفحه رسمی اش در توئیتر افزوده است: «آبرسانی به ۹ شهر یمن که سال گذشته به علت کمبود سوخت دستگاه های پمپاژ متوقف شده، همچنان انجام نمی شود».

صلیب سرخ تأکید کرده است: «توقف فعالیت دستگاه های پمپاژ آب به علت نبود سوخت باعث شده است تا ۹۰ درصد از شهرونداان یمنی برای دسترسی به آب آشامیدنی منتظر تانکرهای آبرسانی باشند». این در حالی است که پیشتر مرکز انتقال خون یمن درباره رو به اتمام بودن ذخایر خون و فرآورده ها و بروز فاجعه انسانی در بخش پزشکی و درمان بیماران و مجروحان این کشور هشدار داده بود. این مرکز با صدور بیانیه ای از سازمان های بین المللی و تجار و بازرگانان خواسته بود که برای جلوگیری از فاجعه انسانی به کمک آن بشتابند.

با توجه به کمبود شدید ذخایر استراتژیک خون و فرآورده های آن در یمن، روز فاجعه انسانی در این کشور نزدیک است درهمین راستا، «ایمن الشهاری» مدیرعامل مرکز ملی انتقال خون یمن تاکید کرده بود که با توجه به کمبود شدید ذخایر استراتژیک خون و فرآورده های آن، روز فاجعه انسانی در این کشور نزدیک است. وی اعلام گفته بود: که مرکز انتقال خون در دو سال گذشته با مشکلات متعددی برای تامین خون و فرآورده های آن و لوازم و ابزار پزشکی از سازمان ها و شرکت های محلی مواجه بوده است. اکنون با توجه به افزایش نیازها به وضعیت غیر قابل تحملی دچار شده ایم.

درحال حاضر، قریب به سه سال از تجاوز نظامی آشکار سعودیها به مردم بی دفاع یمن می گذرد. عربستان سعودی در ۲۵ مارس سال ۲۰۱۵ با همکاری شماری از متحدان منطقه ای خود تجاوز نظامی آشکاری را علیه مردم بی دفاع و بی گناه یمن کلید زدند. سعودیها این تجاوز آشکار را به بهانه بازگرداندن مشروعیت! به یمن آغاز کردند. این در حالی است که متجاوزان سعودی و متحدان منطقه ای آنان در همان ساعات اولیه تجاوز نظامی خود، غیرنظامیان یمنی و زیرساخت های این کشور را هدف شدیدترین حملات خود قرار دادند.

بسیاری از بیمارستان ها، مدارس، دانشگاه ها، مراکز خرید، اراضی کشاورزی، سواحل، قایق های ماهیگیری (به عنوان وسایل ارتزاق مردم)، پل‌ها، راه های مواصلاتی استراتژیک، نیروگاه های برق، بسیاری از بیمارستان ها، مدارس، دانشگاه ها، مراکز خرید، پل‌ها، راه های مواصلاتی استراتژیک، هدف حملات سنگین متجاوزان قرار گرفتند شبکه های آبی و ... هدف حملات سنگین متجاوزان قرار گرفتند. جنگنده های متجاوز ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی عملیات های نظامی تجاوزکارانه خود علیه یمنی ها را در ۲۰ استان یمن در پیش گرفتند. در این حملات، همانطور که گفته شد، غیرنظامیان به صورت مستقیم هدف قرار گرفته اند و جامعه جهانی نیز هیچ واکنشی در این میان از خود نشان نداده است.

در عین حال گزارش نهاد حقوق بشر یمن جزییات دقیق‌تری از این فاجعه انسانی را روشن می کند. بر اساس اعلام این نهاد، در طول جنگ تقریبا سه ساله عربستان علیه یمن، بیش از ۱۳ هزار نفر در طول جنگ تقریبا سه ساله عربستان علیه یمن، بیش از ۱۳ هزار نفر شهید شده‌اند و ساختار زیربنایی این کشور به‌شدت ویران شده است شهید شده‌اند و ساختار زیربنایی این کشور به‌شدت ویران شده است. شمار زیادی از جان‌باخته‌ها را زنان و شماری دیگر را کودکان تشکیل می دهند. همچنین طبق گزارشی از سازمان عفو بین الملل این جنگ میلیون ها نفر را مجبور به ترک خانه های خود و زندگی هزاران نفر را تحت تاثیر قرار داده و نابود کرده است.

هرچند که مقامات سعودی مدعی هستند، این حملات تنها مواضع نظامی را هدف قرار داده اند، اما تمامی شواهد و قرائن از جمله شمار بالای غیرنظامیان قربانی، حکایت از عکس این ماجرا و ادعا دارد.

از سوی دیگر، خسارت های فراوانی نیز که به مناطق مسکونی وارد شده و هزاران فایل ویدئویی از آنها موجود است، گواهی دیگری بر دروغ بزرگ سعودی ها مبنی بر هدف قرار دادن مواضع نظامی و عدم تعرض به غیرنظامیان یمنی، است.

بسیاری از بیمارستانها، مدارس، دانشگاه ها، پل ها و راه های اصلی و همچنین نیروگاه های برق و ... به صورت کاملا عامدانه توسط سعودیها و هم پیمانانشان در سایه سکوت جهانی بمباران شدند اما حملات سعودیها به یمن طی قریب به سه سال گذشته تنها به هدف قرار دادن مناطق مسکونی محدود و محصور نمی شود. جنگنده های متجاوز سعودی و متحدان آن، همچنین زیرساخت های یمن را مورد تجاوز نظامی گسترده قرار دادند. بسیاری از بیمارستانها، مدارس، دانشگاه ها، پل ها و راه های اصلی و همچنین نیروگاه های برق و ... به صورت کاملا عامدانه توسط سعودیها و هم پیمانانشان در سایه سکوت جهانی بمباران شدند.

یمن امروز با یک فاجعه انسانی تمام عیار مواجه است؛ فاجعه ای که تنها به گوشه ای از آن اشاره شد. تاکنون بیش از ۱۳ هزار غیرنظامی در یمن به شهادت رسیده و هزاران تَن دیگر به شدت به انواع آسیب ها دچار شده اند. بسیاری از مناطق مسکونی و زیرساخت های یمن تخریب شده است.

میزان قربانیان وبا در این کشور از مرز ۲ هزار نفر گذشته است و اکنون قریب به هزار تَن دیگر در معرض ابتلاء به این بیماری کشتنده که شیوع آن نشأت گرفته از تداوم حملات سعودیهاست، قرار دارند. میلیون ها نفر آواره شده و میلیون ها تَن دیگر به بدیهی ترین نیازهای خود به ویژه در بخش خوراک و درمان، محتاج هستند.

سعودیها پس از ناامید شدن از تضعیف قدرت أنصارالله و همچنین بازنشاندن هادی بر کرسی قدرت در یمن، تلاش کردند تا از طریق تشدید حملات وحشیانه خود به این کشور همزمان با تشدید تحریم‌های اقتصادی، یمنی ها را در مقابل أنصارالله قرار دهند؛ به گونه ای که مردم یمن به نیابت از ریاض مانع از تداوم عملیات نظامی أنصارالله علیه نظامیان سعودی و مزدوران آن در شهرهای مرزی شوند.

با این حال، ریاض در این زمینه نیز همچون گذشته دچار اشتباه محاسباتی شد و نتوانست هدفی را که دنبال می کند، محقق سازد. مردم یمن با وجود شهدای بسیار زیادی که در مقابله با رژیم مردم یمن با وجود شهدای بسیار زیادی که در مقابله با رژیم سعودی دادند، باز هم حاضر نشدند دست از حمایت جنبش «أنصارالله» کشیده و به نوعی پشت آن را خالی کنند سعودی دادند، باز هم حاضر نشدند دست از حمایت جنبش «أنصارالله» کشیده و به نوعی پشت آن را خالی کنند.

در حال حاضر، کار به جایی رسیده است که سعودیها، خود نیز قادر به طرح ادعای موفقیت عملیات «طوفان قاطعانه» در یمن نیستند. آنها به خوبی می دانند که این عملیات نتوانسته اهداف مورد نظر آنها را تأمین کند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه رژیم سعودی در حال حاضر به دنبال یافتن یک پایان آبرومندانه برای جنگ علیه یمن می‌گردد؛ پایانی که بتواند به وسیله آن بر دو سال جنایت جنگی علیه یک ملت بی دفاع و بی گناه سرپوش بگذارد.

در شرایط کنونی عربستان سعودی تنها راه نجات خود از باتلاق یمن را در سیاست های آینده «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید ایالات متحده آمریکا جستجو می کند. ریاض امیدوار است تا دولت جدید آمریکا حمایت های نظامی و تسلیحاتی بیشتری از آن در جنگ یمن به عمل آورد. باید منتظر ماند و دید که آیا ترامپ خود را وارد بازی شکست خورده ریاض خواهد کرد یا نه.