سرمایه اجتماعی یکی از پنج سرمایه اصلی هر کشور برای توسعه است

به گزارش خبرگزاری مهر مجید لقمان پور معاون ترویج و آموزش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی در حکمرانی مطلوب، گفت: یکی از پنج سرمایه اصلی هر کشور برای توسعه، سرمایه اجتماعی است.

لقمان پور با اشاره به نگاه و تاکید برنامه ششم توسعه کشور به سرمایه اجتماعی به عنوان عنصر کلیدی توسعه یافتگی، اظهار کرد: متاسفانه به رغم همه برنامه ها و اسناد در خصوص اهمیت سرمایه های اجتماعی، مدیران، اعتقاد و باوری به سازمان های مردم نهاد ندارند و از این رو برای دستیابی به نتیجه عملی باید از مدیرانی بهره گرفت که به نگاه مشارکتی و اهمیت سرمایه اجتماعی اعتقاد و الزام داشته باشند.

وی اشاره ای هم به تجربه سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری در خصوص افزایش نقش سازمان های مردم نهاد داشت و افزود: برای استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در حفظ منابع طبیعی و در راستای تعالی کشور، دبیرخانه ملی سازمان های مردم نهاد منابع طبیعی در سازمان ایجاد شد.

معاون ترویج و آموزش سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری خاطرنشان کرد: بررسی و آسیب‌شناسی جایگاه سازمان‌های مردم نهاد و چرایی نوسان جایگاه و فعالیت سمن‌ها بر اثر تغییر دولت‌ها و سیستم‌های مدیریتی ضروری است و سازمان ‌های مردم نهاد باید به جایگاه واقعی خود به عنوان دیده‌بان های مطمئن و دلسوز عملکرد دولت ها بازگردند .

وی افزود: سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری خواستار هدایت کنندگی و مدیریت سازمان‌های مردم نهاد نیست و به همین دلیل اقدام به تاسیس دبیرخانه ملی سازمان‌های مردم‌نهاد کرد و سپس سند فعالیت این سازمان‌ها که بر اساس نظرات و پیشنهادات خودشان تدوین شده بود از سوی سازمان جنگل‌ها به منظور ایجاد ظرفیت برای فعالیت و مشارکت سمن‌ها به ادارات استانی ابلاغ شد.

لقمان پور گفت: در سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری زیرساخت و ظرفیت همکاری با سمن ها و شبکه ملی وجود دارد، ولی سمن های برخی استان ها از این ظرفیت بهره نمی گیرند.

این مقام مسئول خاطرنشان کرد: به تمامی ادارات کل استانی اعلام کرده ایم که در راستای توانمندسازی سمن ها، بر اساس نیازهای آموزشی اعلام شده از سوی سمن ها، تقویم آموزشی تهیه و اقدام شود.

وی یادآوری کرد: تعاونی ها، گروه های کاری، احزاب ، سمن ها و بسیاری از تشکل های دیگر از جمله سرمایه های اجتماعی و تک تک افراد جامعه، سرمایه انسانی کشور هستند که باید فارغ از هر نوع نگاه به طبقه، تحصیلات و یا هر شاخص تمایزی دیگری برای حفظ و توسعه آن ها تلاش کرد.