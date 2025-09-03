به گزارش خبرنگار مهر، سید ایرج کاظمیجو عصر چهارشنبه در دومین نشست هماندیشی با نمایندههای سازمانهای مردم نهاد شهرستان اظهار کرد: این اقدام نمادین با هدف تقویت مشارکت عمومی، نشاط اجتماعی و همگرایی نهادهای مدنی و دولتی صورت میگیرد.
وی با تأکید بر نقش بیبدیل سمنها در توسعه اجتماعی، خواستار حمایت جدی ادارات از این نهادها و حضور مؤثر آنان در میدان عمل شد.
فرماندار کهگیلویه با اشاره به اینکه شکل گیری فرهنگ گفتگو در جامعه اولین و مهمترین گام در مسیر تحول و انتخاب راه حل های درست است، تصریح کرد: تصمیمات زمانی کارآمد میشوند که حاصل خرد جمعی و تجربهی میدانی همهی طرفها باشند.
وی با اشاره به نقش بیبدیل سازمانهای مردمنهاد در همگرایی، اعتماد سازی و پیشبرد روند توسعه شهرستان تاکید کرد: سمنها چون از دل جامعه بر خاستهاند سریعتر میتوانند به نیازها پاسخ دهند که همین باعث جلب اعتماد میشود با این حال «مردم زمانی همراه میشوند که ببینند این نهادها در میدان عمل هستند.
کاظمی جو با بیان اینکه ادارات با تقویت ارتباط و نه موازی کاری موظف به تسهیل گر ی و پشتیبانی سازمانهای مردم نهاد هستند، ادامه داد: ادارات کهگیلویه مکلفاند سمنهای مرتبط با حوزه کاری خود را فعال، تکریم و حمایت کنند.
وی همچنین در راستای تمرکز منابع بر فعالان واقعی، اعتبار شبکه سازمانهای مردم نهاد و افزایش اعتماد عمومی را متذکر شد و گفت: مؤسسات غیرفعال نیز دعوت و نسبت به ضرورت حضور ملموس و مستقیم با مردم توجیه میشوند، در غیر این صورت از چرخه فعالیت حذف خواهند شد.
رواج گرایشات قومی کهگیلویه را دهها سال به عقب رانده است
رئیس شورای اجتماعی کهگیلویه با اشاره به اینکه رواج گرایشات قومی و قبیلهای قلب چالشهای اجتماعی در کهگیلویه است، اظهار کرد: این مسئله توسعه و تمرکز بر منافع عمومی کهگیلویه را دههها سال به عقب رانده است.
ثبت روز فرهنگی کهگیلویه در تقویم محلی
وی خواستار همکاری سمنها در افزایش مشارکت مردم، اجرای کارناوال شادی، برپایی نمایشگاهها، برگزاری شب شعر و تریبون آزاد در شهر شد و تاکید کرد: قالب نامگذاری «روز فرهنگی دهدشت» در تقویم محلی صحهای بر نقش مؤثر سمنها در پویایی، توسعه اجتماعی و افزایش سرمایههای اجتماعی است.
کاظمی جو با اشاره به ظرفیتهای انسانی و فرهنگی بهویژه جوانان خلاق و پویای کهگیلویه، اضافه کرد: ما این حق را داریم که با توجه به رویکرد دولت وفاق ملی تحولاتی را نسبت به گذشته در کهگیلویه رقم بزنیم و تمرکز بر ظرفیتها را دنبال کنیم.
