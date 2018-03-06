بهزاد فراهانی کارگردان تئاتر و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره احتمال کارگردانی اثری جدید در عرصه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه ای را نوشته ام که ایرانی است ولی بُعد روانشناسی و اجتماعی تند دارد که قصد دارم در سال جدید در صورت امکان این اثر نمایشی را در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه ببرم.

وی با بیان اینکه قصد دارد کارگردانی سینما را تجربه کند، یادآور شد: ۴۰ سال است که می خواهم فیلم بسازم ولی شرایط برای این امر محیا نشده است. سال ها است که آرزوی کارگردانی سینما را دارم ولی می خواهم بعد از ۴۰ سال این آرزوی خود را محقق کنم.

این هنرمند با اشاره به اینکه تهیه کننده مشخص و کارهای مدنظر برای جذب سرمایه گذار برای تولید فیلم سینمایی اش انجام شده است، اظهار کرد: تنها نیاز ما صدور مجوز ساخت این فیلم سینمایی است که در صورت صادر شدن، از بهار ۹۷ کار تولید و ساخت فیلم را شروع می کنیم.

فراهانی با اشاره به موضوع اجتماعی فیلم سینمایی مدنظر درباره لوکیشن مناسب برای ساخت این اثر، بیان کرد: لوکیشن این فیلم خارج از تهران و در محیطی روستایی خواهد بود.