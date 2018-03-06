  1. هنر
  2. تئاتر
۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۳:۳۱

بهزاد فراهانی در گفتگو با مهر:

نمایشی اجتماعی را روی صحنه می‌برم/ کارگردانی سینما پس از ۴۰ سال

نمایشی اجتماعی را روی صحنه می‌برم/ کارگردانی سینما پس از ۴۰ سال

بهزاد فراهانی کارگردان تئاتر قصد دارد در سال ۹۷ و بعد از ۴۰ سال، اولین کارگردانی سینمایی خود را تجربه کند.

بهزاد فراهانی کارگردان تئاتر و بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون درباره احتمال کارگردانی اثری جدید در عرصه تئاتر به خبرنگار مهر گفت: نمایشنامه ای را نوشته ام که ایرانی است ولی بُعد روانشناسی و اجتماعی تند دارد که قصد دارم در سال جدید در صورت امکان این اثر نمایشی را در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه ببرم.

وی با بیان اینکه قصد دارد کارگردانی سینما را تجربه کند، یادآور شد: ۴۰ سال است که می خواهم فیلم بسازم ولی شرایط برای این امر محیا نشده است. سال ها است که آرزوی کارگردانی سینما را دارم ولی می خواهم بعد از ۴۰ سال این آرزوی خود را محقق کنم.

این هنرمند با اشاره به اینکه تهیه کننده مشخص و کارهای مدنظر برای جذب سرمایه گذار برای تولید فیلم سینمایی اش انجام شده است، اظهار کرد: تنها نیاز ما صدور مجوز ساخت این فیلم سینمایی است که در صورت صادر شدن، از بهار ۹۷ کار تولید و ساخت فیلم را شروع می کنیم.

فراهانی با اشاره به موضوع اجتماعی فیلم سینمایی مدنظر درباره لوکیشن مناسب برای ساخت این اثر، بیان کرد: لوکیشن این فیلم خارج از تهران و در محیطی روستایی خواهد بود.

کد مطلب 4243868
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها