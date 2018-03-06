امیرحسین صدیق در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نقش خود در سریال «خانواده دکتر ماهان» که به کارگردانی راما قویدل ساخته خواهد شد، گفت: در حال شروع سریال تازه ای با نام «خانواده دکتر ماهان» هستیم که موضوع اصلی آن محیط زیست است.

وی با انتقاد از کم توجهی به موضوع محیط زیست در کشورمان، اظهار کرد: در کشور ما به محیط زیست اعتنایی نمی شود و این حوزه خیلی مهجور است.

صدیق درباره نقش خود توضیح داد: در این سریال نقش یک محیط بان را دارم و اتفاقا فکر می کنم در سریال ها کسی به محیط بان به عنوان یک قشر زحمتکش و پر مشکل نپرداخته است. ما هر از گاهی خبرهای بدی درباره محیط بانان می شنویم که به طور مثال مورد تهاجم شکارچیان قرار گرفته اند یا برای حفاظت از یک گونه در حال انقراض با آزار شکارچیان و دیگران مواجه شده اند که جا دارد چنین مساله ای در آثار هنری مختلف مطرح شود تا توجه ها را بیش از پیش به خود جلب کند.

این بازیگر تلویزیون بیان کرد: خوشبختانه در این سریال قرار است مشخصا به محیط زیست پرداخته شود که اتفاق بسیار خوبی است. پیشنهاد می کنم که مخاطبان سریال «خانواده دکتر ماهان» را به محض اینکه حاضر و پخش شد، ببینند.

صدیق در پایان خواستار توجه بیش از پیش به موضوع حفاظت از محیط زیست شد و بیان کرد: این سریال شاید بتواند تلنگری برای مردم باشد تا به حفاظت از محیط زیست بیشتر توجه کنند.

در خلاصه داستان «خانواده دکتر ماهان» آمده است: «خانواده دکتر ماهان» قصه ای در ستایش زندگی و خوشبختی خانوادگی است و مخاطبش را به ساده زیستی داوطلبانه دعوت می کند.

این مجموعه تلویزیونی به تهیه کنندگی بهروز خوش رزم و به سفارش سیمافیلم ساخته می شود.