تولید ۹۰ ثانیه ای شلوارهای دوست دار محیط زیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، شرکت لوی که به علت تولید شلوارهای محکم و مقاوم جین شناخته شده است، می گوید از سال ها پیش از فرمول شیمیایی خاص و یک روش دستی منحصر به فرد برای بافت شلوارهای خود بهره می برده، اما بعد از مدت ها این روش دستخوش تغییرات مهمی شده است.

روش عملیاتی جدید شرکت لوی مبتنی بر استفاده از اشعه لیزر برای ورود به عصر دیجیتال و بافت و دوخت سریع شلوارهای جین است. در قالب این روش که F.L.X. (future-led execution) نام گرفته، تعداد مراحل لازم برای دوخت و آماده سازی نهایی شلوارهای مذکور از ۲۰ مرحله به تنها ۳ مرحله کاهش می یابد. همچنین دخالت انسان در این مراحل هم به حداقل می رسد تا دوخت شلوارهای یادشده با سرعت بالایی امکان پذیر شود.

یکی دیگر از مزایای مهم استفاده از این روش حذف بسیاری از مواد خطرناک شیمیایی برای تولید شلوار جین است. شرکت لوی قصد دارد تا سال ۲۰۲۰ تمامی مواد شیمیایی خطرناک را از فرایند تولید شلوارهای خود حذف کند و فناوری دوخت لیزری تحقق این هدف را هم ممکن می کند.

این شرکت در مورد جزئیات فنی این روش توضیح زیادی ارائه نداده، اما مدعی است روش مذکور زمان تولید هر شلوار جین را از ۸ تا ۱۲ دقیقه به ۹۰ ثانیه کاهش می دهد. طراحی این سیستم با همکاری شرکت اسپانیایی Jeanologia صورت گرفته است.