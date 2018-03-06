به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یواس‌ای تودی، فردی ۴۷ ساله به نام تری برایانت به اتهام سرقت مجسمه اسکار فرانسیس مک‌دورماند برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر زن، دستگیر شد.

آسوشیتدپرس بعدا گزارش کرد که وی با وثیقه ۲۰ هزار دلاری آزاد شد.

مک دورماند با مجسمه ای که در مراسم یکشنبه شب به دست آورد در مراسم جشن گاورنورز شرکت کرده بود که آنجا مجسمه از وی دزدیده شد.

گفته شده وی وقتی متوجه به سرقت رفتن مجسمه شد بیرون مراسم به شدت گریه می‌کرد و در این حال جوئل کوئن فیلمساز همسر وی نیز در کنارش بود.

پلیس لس‌آنجلس به سرعت در پی پیدا کردن سارق برآمد تا مجسمه‌ای را که نام فرانسیس مک‌دورماند روی آن حک شده، پیدا کند. در مراسم جشن گاورنورز (روسای اسکار) نام برندگان روی مجسمه‌هایشان حک می‌شود.

ساعاتی بعد اعلام شد مجمسه دوباره به دست برنده‌اش رسیده است.

هنوز اطلاعات بیشتری درباره روندی که در این میان طی شد داده نشده تنها در توییتی از سوی نیویورک تایمز در مراسم اعلام شد مردی که با مجسمه اسکار دیده شد توسط یک عکاس متوقف شد و مرد دوباره در میان مراسم ناپدید شد. حتی گفته شده فرانسیس به آن مرد اجازه داد تا برود.