به گزارش خبرگزاری مهر، الهام دهقانی: محمدکاظم مزینانی نویسنده ادبیات داستانی انقلاب اسلامی درباره طرح کتابخانهگردی مسئولان و اصحاب کتاب و ادبیات که از سوی نهاد کتابخانههای عمومی برنامه ریزی شده است، گفت: اینکه چنین طرحی جنبه رسمی داشته باشد را نمیتوانم نظر دهم چون در تخصصم نیست اما باید به گونهای باشد که جنبههای ادبی و صمیمی کار را کمرنگ نکند.
وی در ادامه افزود: من قبلتر به کتابخانههای عمومی کم و بیش سر زدهام اما اینکه مشتری دائم آنها باشم خیر اینطور نبوده است در برنامههای نهاد کتابخانهها هم مشارکت کردهام اما در قالب میهمان حضور داشتم امیدوارم که این طرح در این وانفسای کتابخوانی بتواند تأثیرگذار باشد.
مزینانی با بیان اینکه طرح کتابگردی میتواند تبلیغ خوبی برای مطالعه مردم باشد، گفت: اینکه از نویسندگان و دوستداران کتاب هم در این طرح استفاده شود قضیه را جدی تر میکند حتی برنامهای با هدایایی به مردم دادن نیز میتواند مؤثر باشد. ضمن اینکه برپایی مسابقات کتباخوانی با حضور نویسندگان هم در این طرح مؤثر است.
وی با اشاره به اینکه برای پربار کردن این طرح میبایست برنامههایی ریخت، افزود: به طور مثال مسابقه گذاشتن با حضور یک نویسنده و مدیر کتابخانه و نهاد کتابخانهها میتواند بازخورد بهتری داشته باشد.
مزینانی با اشاره به کتاب نخوان بودن مردم ایران گفت: یکی از دغدغههایی هر نویسندهای زمانی که کتابی را مینویسند همین بحران کتابخوانی و پیدا کردن مخاطبان کار است، مخاطب چیز کمی نیست کتاب میبایست در جامعه نقش یک کالا را یافا کند و متأسفانه کتاب از حالت انتزاعی در جامعه ما خارج نشده و تبدیل به کالا نشده است.
وی با تأکید بر تأثیرات منفی فضای مجازی بر کتابخوانی مردم گفت: با صراحت باید بگویم که فضای مجازی تیر خلاص را به کتابخوانی ما زه است به نظرم جای کار دارد که حداقل مخاطبین خاص تر را میتوان ردیابی و دراین زمینه گمانه زنی کرد ، هر چند مخاطبین شعر و زمان و سایر عرصهها هم جزئی شدهاند اما باز هم طیف گستردهای از کتابخوان ها داریم که میتواند وضعیت را ازاین حالت خارج کند.
وی با بیان اینکه هر چیزی که بتواند مردم را از فضای مجازی دور کرده و به سمت کتاب بیاورد تأثیر گذار خواهد بود، گفت: کتابخوانی هم مثل رانندگی است که اگر در سن و سال مناسب خود صورت بگیرد تبدیل به عادت خوبی میشود در هر رشتهای این اتفاق میتواند بیافتد و مهارت کتابخوانی بین مردم ترویج شود در نهایت کتابخانه گردی و کتابخوانی در هر مسیری میتواند بازخوردهای خوبی داشته باشد به شرط اینکه زیرساختهای مناسب را تعبیه کنیم.
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