به گزارش خبرنگار مهر، مراسم پایانی هفدهمین دوره جشنواره ادبی شهید حبیب غنی‌پور شب گذشته در مسجد جواد الائمه تهران برگزار شد.

در این مراسم که با تلاوت آیاتی از قرآن کریم و پس از نماز مغرب و عشا آغاز شد، محمد ناصری دبیر این جشنواره در سخنانی با یادکردی از سه پدر شهید که در فاصله اختتامیه سال گذشته تا امسال دارفانی را وداع گفتند، عنوان داشت: امسال وزارت آموزش و پروش اعلام کرده است که برای مقاطع ابتدایی مشکلاتی را که باعث خستگی بچه‌ها در فرآیند آموزش می‌شوند حذف کند و بر همین عنوان مساله آزمون در دوره ابتدایی و نیز تکلیف عید را لغو و به جای آن به موضوع داستان‌خوانی روی آورده‌اند، اما در این زمینه نکاتی هست که باید توجه کرد و این نکات از سوی جمعی مطرح می‌شود که در حوزه داستان مدعی و صاحب تجربه است.

وی ادامه داد: ما متاسفیم که باید اعلام کنیم در زمینه ادبیات کودک و نوجوان دچار مشکل جدی در کشور هستیم. نهادهای مسئول در این زمینه باید برای این مقوله فکری کنند. باور کنیم که دوران طلایی دهه ۶۰ و ۷۰ در ادبیات کودک و نوجوان تمام شده است. دیگر نه نویسنده‌ای در این حوزه حمایت می‌شود، نه تشکلی در میان آن‌ها هست که کارشان را پیگیری کند و نه ناشری رغبت بالایی به تالیف در این زمینه دارد.

ناصری افزود: بررسی ما نشان می‌دهد که ۷۰ درصد آثار منتشر شده در کشور در این حوزه ترجمه است. ناشران برای سرمایه‌گذاری کمتر و آسان‌تر، از تالیف کنار رفته‌اند. فقر معنا و گرفتار فرم شدن این حوزه را در بر گرفته و همه اهل قلم هم مقلد فضای فعلی شده‌اند.

دبیر جشنواره شهید غنی‌پور افزود: چرا تمام ادبیات این حوزه مروج خشونت و جادوگری و در یک کلام سبک زندگی غربی شده است؟ باید به این فکر کنیم که چرا مبانی ارزشی ما در این حوزه در حال فراموشی است.

در بخشی دیگری از این مراسم از تلاش حمید ریاضی موسس و کتابدار مسجد جواد الائمه(ع) نیز تقدیر شد.

در بخش اهدای جوایز نیز محمدرضا شرفی خبوشان به‌عنوان نویسنده شایسته تقدیر بخش رمان و محمدعلی رکنی به عنوان نویسنده برگزیده این بخش به بیان جملاتی کوتاه پرداختند.

خبوشان پس از دریافت جایزه خود عنوان کرد: انقلاب ما از مسیر مسجد آغاز شد و جنگ ما هم از مسجد هدایت شد. حالا هم ادبیات و فرهنگ را از اینجا شکوفا می‌کنیم. حضور نویسنده در اینجا یعنی اینکه خدا ناظر به اوست و او تعهد بیشتری به کارش پیدا می‌کند. حضور دراینجا یعنی این نهیب به نویسنده که حواست را باید بیشتر جمع کنی!

محمدعلی رکنی نیز پس از دریافت جایزه خود در سخنانی عنوان کرد: نوجوانی ما در مسجد گذشت و جوانی ما هم. در مسجد بودن یعنی در تکیه و پناهت را برای آخر از صاحب این خانه بخواه و اگر قرار است در دنیا نیز تشویق شوی چه بهتر از اینکه در مسجد این اتفاق بیافتد.