به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز به ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان در لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور پرداختند و چند ایراد را اصلاح کردند.

نمایندگان با اصلاح بند و تبصره ۴ لایحه بودجه سال آینده، «کمک به ساماندهی بافت های فرسوده» را مشمول کمک های ناشی از برداشت از صندوق توسعه ملی در سال آینده قرار دادند.

بر این اساس مقرر شد «به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده می شود معادل مبلغ ۱۴۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال معادل ۱۴ هزار و ۳۷۵ میلیارد تومان از ورودی سال ۱۳۹۷ صندوق توسعه ملی برداشت و منابع حاصله را به ردیف درآمد عمومی به شماره طبقه بندی ۳۱۰۷۰۵ نزد خزانه داری کل کشور واریز کند.

معادل مبلغ واریزی از محل جداول و ردیف های هزینه ای این قانون به تقویت بنیه دفاعی کمک به بازسازی مناطق زلزله زده و سیل زده، کمک به ساماندهی بافت های فرسوده، تولید واکسن سینه پهلو و عفونت کودکان، برنامه اجرایی مقابله با ریزگردها، رفع مشکل برق خوزستان، طرح های آبرسانی روستایی، عشایری و توسعه شبکه های آن، طرح های آبیاری تحت فشار، کم فشار و سامانه های نوین آبیاری، طرح های آبخیزداری و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران اختصاص می یابد.»

بر اساس این مصوبه، مبلغ ارزی مذکور برای صندوق توسعه ملی بازگشت از منابع محصوب می شود، تبدیل دلار به ریال منابع موضوع این بند زیر نظر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد؛ همچنین هر گونه پرداخت غیر از موارد مشخص شده از جمله حقوق و دستمزد و جابجایی اعتبارات این بند ممنوع است.

در هنگام بررسی این بند رئیس مجلس به رئیس کمیسیون تلفیق بودجه تذکر داد چون موضوع این بند، برداشت از صندوق توسعه ملی است و برداشت از این صندوق منوط به اذن رهبر انقلاب است لذا نمی توان عبارت جدیدی از جمله «کمک به ساماندهی بافت های فرسوده» را به آن اضافه کرد. تاج گردون نیز توضیح داد که در متن اولیه این عبارت بوده و از قلم افتاده است، لذا در هماهنگی با شورای نگهبان این عبارت نیز مجددا اضافه شده است.