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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۰:۵۹

با سخنرانی حجت الاسلام انصاریان؛

ویژه برنامه جشن ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار می شود

ویژه برنامه جشن ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار می شود

ویژه برنامه جشن ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) با سخنرانی حجت الاسلام انصاریان و مدیحه سرایی مرتضی طاهری و حسن خلج برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، جشن سالروز ولادت دخت نبی مکرم اسلام حضرت فاطمه زهرا(س) در آستانه فرارسیدن بیستم جمادی الثانی ولادت این بانوی بزرگوار اسلام ، با سخنرانی حجت الاسلام حسین انصاریان و با حضور خیل کثیر عاشقان و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت(ع) در حسینیه هدایت برگزار خواهد شد.

ویژه برنامه جشن ولادت ام الائمه حضرت فاطمه زهرا(س) شامگاه پنجشنبه ۱۷ اسفند از ساعت ۱۹:۳۰ قرائت قرآن کریم توسط قاری بین المللی کشورمان حامد شاکرنژاد، سخنرانی حجت الاسلام انصاریان و مدیحه سرایی مرتضی طاهری و حسن خلج در حسینه هدایت برپا خواهد شد.

عاشقان و دلدادگان خاندان عصمت و طهارت می توانند شامگاه ۵ شنبه در حسینیه هدایت واقع در تهران – میدان قیام – خیابان ری حضور بهم رسانند.

کد مطلب 4244763

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