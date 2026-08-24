آموزش و پرورش بهترین سال را پشت سر گذاشت؛ افتتاح ۲۳۰۰ پروژه آموزشی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا کاظمی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان طارم، ضمن گرامیداشت هفته دولت و یاد و خاطره شهدای دولت و همه شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: حضور در استان زنجان و در میان مردم این دیار برای من موجب افتخار و باعث کسب انرژی مضاعف است.

وی با اشاره به جایگاه فرهنگی، دینی و علمی استان زنجان افزود: زنجان سرزمین شور و شعور حسینی و یکی از مناطق پرافتخار کشور در حوزه‌های دینی، علمی و فرهنگی است و مردم این استان طی ۴۶ سال گذشته وفاداری خود را به نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی به اثبات رسانده‌اند.

وزیر آموزش و پرورش با گرامیداشت یاد شهدای استان زنجان، به‌ویژه شهدای غواص، تصریح کرد: همه شهدا بر گردن ما حق بزرگی دارند و مسئولان باید به گونه‌ای در مسیر خدمت به مردم و کشور حرکت کنند که در برابر خون شهدا شرمنده نباشند.

کاظمی با بیان اینکه آموزش و پرورش مهم‌ترین نهاد برای ساخت آینده کشور است، گفت: تمام موفقیت‌هایی که امروز در جامعه مشاهده می‌کنیم، از دستاوردهای علمی و توسعه کشور گرفته تا اقتدار جمهوری اسلامی ایران، به نوعی مرهون تلاش‌های جامعه تعلیم و تربیت و معلمان است.

وی ادامه داد: اگر در جامعه با موفقیت، پیشرفت و توانمندی علمی مواجه هستیم، باید بدانیم بخش مهمی از این موفقیت‌ها حاصل تلاش‌های مظلومانه معلمان و دست‌اندرکاران نظام تعلیم و تربیت است.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تلاش دشمنان برای تضعیف دستاوردهای کشور، اظهار کرد: دشمن تلاش می‌کند دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی و نظام تعلیم و تربیت را کوچک و مشکلات کشور را بزرگ جلوه دهد؛ بنابراین یکی از وظایف مهم ما، امیدآفرینی و تبیین دستاوردهای واقعی کشور برای مردم است.

کاظمی سه مؤلفه ایمان و توکل به خدا، عدالت‌خواهی و استکبارستیزی و همچنین مردم‌داری و اتکا به مردم را از عوامل مهم موفقیت نظام جمهوری اسلامی عنوان کرد و افزود: در سخت‌ترین شرایط نیز باید امید را در جامعه زنده نگه داریم و اجازه ندهیم مشکلات موجب ناامیدی مردم شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی در جامعه گفت: امروز دشمن تلاش می‌کند با ایجاد شکاف و تفرقه، مردم و مسئولان را از یکدیگر جدا کند، بنابراین همه ما باید عامل وحدت باشیم و در کنار یکدیگر بایستیم.

آموزش و پرورش بهترین سال خود را پشت سر گذاشت

وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و محدودیت‌های موجود اظهار کرد: در سخت‌ترین شرایط کشور، پس از ۴۶ سال تحریم‌های سنگین و در شرایط دشوار مالی دولت، آموزش و پرورش بهترین سال خود را پشت سر گذاشته است.

کاظمی افزود: بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ پروژه آموزشی در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید افتتاح می‌شود که این اتفاق با همکاری استانداران، مسئولان محلی، نمایندگان مجلس و مجموعه مدیران آموزش و پرورش در سراسر کشور رقم خورده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه نوسازی، بهسازی و توسعه فضاهای آموزشی ادامه داد: اتفاقات خوبی در حوزه نوسازی و توسعه زیرساخت‌های آموزشی در حال انجام است و روند اجرای پروژه‌ها نسبت به گذشته قابل مقایسه نیست.

وزیر آموزش و پرورش همچنین معیشت معلمان را یکی از اولویت‌های اصلی دولت عنوان کرد و گفت: دغدغه معیشت فرهنگیان به‌درستی از سوی نمایندگان و مسئولان مطرح شد و این موضوع در اولویت برنامه‌های وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

کاظمی اضافه کرد: برای بودجه سال آینده نیز پیش‌بینی‌های لازم انجام شده و تلاش می‌کنیم با همکاری دولت و مجلس، اقدامات مؤثری برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان صورت گیرد.

وی با اشاره به ساماندهی نیروی انسانی و پرداخت مطالبات فرهنگیان گفت: بخشی از پرداخت‌ها و مطالبات به‌روز شده و در حوزه‌هایی مانند سرانه مدارس، مدارس شبانه‌روزی و پرداخت پاداش‌ها اقدامات قابل توجهی انجام شده است.

توجه به هویت ملی و دینی در آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تحولات دوره جدید مدیریتی این وزارتخانه گفت: باید نسبت خود را با شرایط جدید کشور به‌صورت شفاف مشخص کنیم و گام‌های اساسی برای تحول در نظام تعلیم و تربیت برداریم.

کاظمی محور اصلی فعالیت‌های آموزش و پرورش را تربیت انسان‌های مؤمن، هویت‌مند و برخوردار از هویت ملی و دینی دانست و افزود: استفاده از ظرفیت کتاب‌های درسی، فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی، توجه به نماز و قرآن و تقویت هویت ملی و دینی در دستور کار وزارت آموزش و پرورش قرار دارد.

وی همچنین بر توجه به مسائل و چالش‌های منطقه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های محلی برای حل مشکلات مدارس تأکید کرد.

پیگیری مسائل نیروهای آموزشی در چارچوب قانون

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود درباره مطالبات نیروهای آموزشی و گروه‌هایی مانند نیروهای نهضتی، طرحی و پیش‌دبستانی اظهار کرد: بخشی از مسائل مطرح‌شده، ماهیت ملی دارد و وزارت آموزش و پرورش با جدیت آن‌ها را پیگیری خواهد کرد.

وی افزود: در برخی موارد، قانون اختیار لازم را به وزیر آموزش و پرورش نداده است و بر اساس ماده ۱۰۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، حتی در صورت وجود ردیف و مجوز، هماهنگی و اخذ مجوزهای لازم از دستگاه‌های مربوط نیز ضروری است.

وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: تلاش می‌کنیم با استفاده از ظرفیت مجلس شورای اسلامی و کمیسیون آموزش و تحقیقات، مسائل و مطالبات این گروه‌ها را در چارچوب قانون پیگیری کنیم.

کاظمی در ادامه درباره مسائل مطرح‌شده در حوزه فضاهای آموزشی شهرستان‌های استان زنجان گفت: مدارس شبانه‌روزی به‌ویژه در مناطق محروم و عشایری از مصادیق مهم عدالت آموزشی هستند و نباید این ظرفیت‌ها را از دست بدهیم.

وی با اشاره به مشکلات یکی از خوابگاه‌های شبانه‌روزی منطقه افزود: مقرر شد مسئولان آموزش و پرورش، نمایندگان مجلس و مسئولان شهرستان از این مجموعه بازدید میدانی داشته باشند و گزارش و پیشنهاد مشخصی برای بازسازی، توسعه یا تعیین تکلیف آن ارائه کنند تا وزارتخانه نیز از همه ظرفیت‌های موجود برای حل مشکل استفاده کند.

وزیر آموزش و پرورش همچنین از اختصاص پنج میلیارد تومان برای تأمین تجهیزات آموزشی خبر داد و گفت: سه میلیارد تومان نیز برای تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و ۱۵ هزار مترمربع آسفالت مدارس در نظر گرفته می‌شود.

کاظمی همچنین با اشاره به ضرورت توسعه هوشمندسازی مدارس، از اختصاص دو میلیارد تومان برای این حوزه خبر داد و افزود: از ظرفیت مولدسازی نیز می‌توان برای تأمین منابع و توسعه زیرساخت‌های آموزشی استفاده کرد.

وی درباره درخواست ایجاد و تکمیل کلینیک فرهنگیان نیز گفت: مسئولان شهرستان باید ساختار و شرایط موجود را بررسی و مجوزهای لازم را پیگیری کنند؛ وزارت آموزش و پرورش نیز برای تأمین و تکمیل فضای مورد نیاز آمادگی دارد.

کاظمی افزود: پس از قطعی شدن مجوز و تأمین زیرساخت‌های لازم، وزارت آموزش و پرورش برای صدور مجوز و توسعه این مجموعه همکاری خواهد کرد.

وی همچنین درباره اردوگاه فرهنگی و تربیتی مورد درخواست شهرستان اظهار کرد: برای احداث چنین مجموعه‌ای نیاز به مطالعه دقیق، تأمین زمین و زیرساخت‌هایی مانند آب، برق و گاز وجود دارد و در صورت فراهم شدن مقدمات و تصویب موضوع در شوراهای مربوط، وزارت آموزش و پرورش برای صدور مجوز و اجرای طرح همکاری می‌کند.

اولویت‌بندی مدارس نیازمند بازسازی

وزیر آموزش و پرورش همچنین با اشاره به وضعیت مدارس تخریبی در استان زنجان گفت: میانگین مدارس نیازمند بازسازی در کشور حدود ۳۰ درصد است و باید با بررسی دقیق وضعیت شهرستان‌ها، مدارسی که در بدترین شرایط قرار دارند و نیازمند بازسازی فوری هستند، در اولویت قرار گیرند.

کاظمی افزود: تلاش می‌کنیم با اولویت‌بندی مدارس نیازمند بازسازی، بخشی از مشکلات فضاهای آموزشی این مناطق را برطرف کنیم.

وی همچنین از حمایت از توسعه فضاهای ورزشی مدارس خبر داد و گفت: با توجه به وجود چندین دهستان در منطقه، تلاش می‌شود برای هر دهستان دو زمین چمن ورزشی پیش‌بینی شود تا بخشی از کمبودهای موجود در حوزه تربیت بدنی دانش‌آموزان برطرف شود.

وزیر آموزش و پرورش در پایان با تأکید بر اینکه حل مسائل آموزش و پرورش نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، مجلس، مسئولان استانی و شهرستانی و خیران است، خاطرنشان کرد: امیدواریم با همدلی و استفاده از همه ظرفیت‌ها، بتوانیم در ساخت آینده کشور و تربیت نسل آینده نقش مؤثری ایفا کنیم.