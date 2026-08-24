به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی رستمی شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با تشریح برنامههای هفته دولت در مازندران اظهار کرد: مجموعه طرحهای عمرانی و اقتصادی پیشبینیشده برای این ایام، شهرستانهای مختلف استان را دربرمیگیرد و بخش قابل توجهی از آنها با هدف تقویت زیرساختهای شهری و روستایی اجرا شده است.
وی افزود: همزمان با هفته دولت، عملیات اجرایی ۶۸ پروژه عمرانی جدید با اعتباری در حدود یکهزار میلیارد تومان آغاز میشود که بیشترین تعداد این طرحها مربوط به شهرستان بابل با ۲۱ پروژه است. پس از بابل، شهرستانهای بهشهر با ۱۰ و قائمشهر با ۹ پروژه در رتبههای بعدی قرار دارند.
استاندار مازندران با اشاره به حجم اعتبارات پروژههای کلنگزنی گفت: از نظر میزان اعتبار، شهرستان قائمشهر سهم قابل توجهی دارد و پروژههای شهرداری این شهرستان با اعتباری حدود ۵۰۹ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان، بخش عمدهای از منابع مالی طرحهای جدید را به خود اختصاص دادهاند.
یونسی رستمی ادامه داد: بخش مهمی از پروژههای جدید به توسعه زیرساختهای شهری و روستایی اختصاص دارد و دهیاریها با اجرای ۳۹ پروژه، بیش از ۵۷ درصد طرحهای کلنگزنی را دربرمیگیرند.
وی میزان اعتبار پیشبینیشده برای پروژههای شهرداریها را ۸۴۳ میلیارد تومان و سهم دهیاریها را ۱۳۸ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: هدف از این سرمایهگذاریها، پاسخگویی مستقیم به نیازهای خدماتی، عمرانی و زیستی مردم در مناطق شهری و روستایی است.
استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود از افتتاح سههزار و ۸۲۳ پروژه عمرانی در هفته دولت خبر داد و گفت: مجموع اعتبار هزینهشده برای اجرای این طرحها به ۵۷ هزار و ۷۰۴ میلیارد تومان میرسد.
وی بیان کرد: از مجموع پروژههای عمرانی قابل افتتاح، ۶۲۷ طرح با اعتبار ۴۶ هزار و ۲۴۹ میلیارد تومان توسط دستگاههای اجرایی به بهرهبرداری میرسد.
یونسی رستمی اضافه کرد: شهرداریهای استان ۶۸۴ پروژه عمران شهری را با اعتباری بالغ بر پنجهزار و ۵۹۶ میلیارد تومان افتتاح میکنند و دهیاریها نیز یکهزار و ۹۹۰ پروژه را با اعتباری بیش از چهار هزار و ۱۵۹ میلیارد تومان به بهرهبرداری خواهند رساند.
به گفته وی، در بخش اجرای طرح هادی روستایی، بهسازی معابر و مسکن روستایی نیز ۱۵۱ پروژه با اعتبار ۶۵۴ میلیارد تومان آماده افتتاح است. همچنین ۱۳۱ پروژه مربوط به بخشداریها با اعتبار ۲۴۱ میلیارد تومان و ۲۴۰ پروژه برقرسانی در حوزه شرکتهای توزیع برق مازندران و غرب استان با اعتبار ۸۰۵ میلیارد تومان در این ایام به بهرهبرداری میرسد.
۱۸ پروژه بزرگ در فهرست طرحهای افتتاحی
استاندار مازندران درباره مقیاس مالی طرحهای افتتاحی نیز گفت: ۱۸ پروژه با مجموع اعتبار ۳۹ هزار و ۵۰۲ میلیارد تومان، در گروه طرحهای بزرگ با اعتبار بیش از ۲۵۰ میلیارد تومان قرار دارند.
وی افزود: ۲۰ پروژه نیز با اعتباری معادل دو هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان در بازه ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد تومان قرار گرفتهاند و سههزار و ۴۷۳ پروژه با مجموع اعتبار هفتهزار و ۷۶۹ میلیارد تومان، طرحهایی با اعتبار کمتر از ۱۰ میلیارد تومان هستند.
افتتاح ۶۶ پروژه اقتصادی با اشتغالزایی برای ۸۶۱ نفر
یونسی رستمی همچنین از افتتاح ۶۶ پروژه اقتصادی در هفته دولت خبر داد و گفت: برای اجرای این طرحها در مجموع ۶ هزار و ۲۵۷ میلیارد تومان سرمایهگذاری شده و بهرهبرداری از آنها زمینه اشتغال مستقیم ۸۶۱ نفر را فراهم میکند.
وی با بیان اینکه بخش کشاورزی بیشترین میزان سرمایهگذاری را در میان طرحهای اقتصادی به خود اختصاص داده است، اظهار کرد: ۱۳ پروژه کشاورزی با سرمایهگذاری دو هزار و ۷۴۸ میلیارد تومان افتتاح میشود که برای ۳۳۶ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
استاندار مازندران افزود: در حوزه گردشگری نیز ۳۷ پروژه با سرمایهگذاری دو هزار و ۱۰۳ میلیارد تومان آماده بهرهبرداری است که برای ۱۹۸ نفر فرصت شغلی ایجاد میکند.
وی گفت: در بخش صنعت و معدن نیز ۱۶ طرح با سرمایهگذاری یکهزار و ۴۰۶ میلیارد تومان افتتاح خواهد شد که زمینه اشتغال ۳۲۷ نفر را فراهم میکند.
یونسی رستمی در پایان، تکمیل طرحهای نیمهتمام، توزیع متوازن منابع، توسعه زیرساختهای مناطق شهری و روستایی و تسریع در اجرای پروژههای اثرگذار بر زندگی مردم را از اولویتهای مدیریت استان عنوان کرد و گفت: اجرای این طرحها میتواند به تحقق جهش تولید، تقویت فعالیتهای اقتصادی و توسعه ظرفیتهای صادراتی مازندران کمک کند.
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