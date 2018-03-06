به گزارش خبرگزاری مهر، جدیدترین اثر مهرداد صدقی داستان دانشجویی خوش ذوق است که مشغول نگارش پایاننامه دانشجویی است که وقایع اطراف بر نگارش پایاننامه تاثیراتی به همراه دارد. نگارش پایان نامه تحتتاثیر وقایع و رخدادهای گوناگون اطراف قرار میگیرد و به تبع آن پیش میرود.
در این کتاب وقایع و موقعیتهای طنز آمیز دوره دانشجویی با زبان فارسی معیار و قلم طنزآمیز مهرداد صدقی به رشته تحریر درآمده که برای افرادی که دوره دانشجویی را تجربه کردهاند یادآور خاطرات و برای افرادی که ذهنیتی از فضای دانشجویی ندارند میتواند جذاب باشد.
صدقی درباره نگارش این اثر و چگونگی خلق آن گفت: این کتاب در دورهای که مشغول نگارش پایاننامه دکترا بودم نوشته شد و دقیقا با تحویل آن به اتمام رسید. البته اتفاقات و فضاهای موجود در کتاب ساختگی است و اتفاقات قصه ساخته و پرداخته شده و هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد.
وی ادامه داد: این کتاب مجموعه داستانهای طنزی است که با شخصیتهای ثابت و رویدادهای متوع طنزآمیز خلق شده است. همچنین در نگارش تمام بخشهای این اثر سعی کردم احساس آرامش و حس خوب زندگی را به مخاطبان انتقال بدهم که با اتمام این کتاب در مخاطب همراه با لبخند، یک آرامش روحی و ذهنی ایجاد شود.
گفتنی است از صدقی تا کنون کتابهای «آب نبات هل دار» و «نقطه ته خط» از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده که به ترتیب به چاپ دهم و دوم رسیدهاند.
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