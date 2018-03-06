شرایط میزبانی جزیره خارگ از راهیان نور فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیروس حیاتی صبح سه‌شنبه در نشست هماهنگی راهیان نور جزیره خارگ اظهار داشت: اردوهای راهیان نور دریایی جزیره خارگ هفت ساله شده است و این نشان از عزم اهالی شریف و مقاوم در راستای ترویج فرهنگ مقاومت و ایثار است.

وی افزود: جزیره مقاومت خارگ یکی از مراکز مهم و حیاتی ایران اسلامی است که در هشت سال دفاع مقدس به تعداد روزهای جنگ توسط رژیم بعث عراق مورد تجاوز قرار گرفته است ولی با رشادت‌های اهالی شریف خارگ، کارکنان صنعت نفت و نیروهای نظامی وانتظامی و بسیج قهرمان ایستادگی کرده‌اند.

فرمانده سپاه ثارالله خارگ تصریح کرد: اقدامات بسیار مناسبی برای برگزاری هرچه بهتر این مراسم صورت گرفته است، در حوزه ترابری زمینی پتروشیمی، شرکت پایانه های نفتی ایران و شرکت نفت فلات قاره همکاری لازم را با ستاد بعمل خواهند آورد.

وی اضافه کرد: در بحث پذیرایی و ایستگاه صلواتی اداره بندر، پتروشیمی و فلات قاره همکاری خواهند کرد و همچنین شهرداری خارگ در حوزه فرهنگی در اردو راهیان نور همکاری لازم را بعمل خواهند آورد.

وی خاطرنشان کرد: امیدوار هستیم با تعامل تمامی دستگاه‌ها و نهادها در این جزیره مقاوم خارگ به بهترین نحوه ممکن از زائران راهیان نور جزیره خارگ استقبال خواهد شد.