محورهای استیضاح ربیعی و آخوندی/آخرین مهلت بررسی استیضاح

بهروز نعمتی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص بررسی استیضاح وزیر راه و شهرسازی و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق آئین نامه وزرا به مدت ۱۰ روز فرصت دارند تا برای حضور در مجلس برای استیضاح تعیین وقت کنند. مجلس شورای اسلامی هفته آینده نیز تشکیل جلسه خواهد داد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای استیضاح ربیعی گفت: سوء مدیریت در مجموعه های اقتصادی، عدم واگذاری مجموعه های خصولتی به بخش خصوصی، افزایش بدهکاری مجموعه های سرمایه گذاری مثل سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی از مهمترین محورهای استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در تشریح محورهای استیضاح وزیر راه و شهرسازی گفت: عدم توانایی وزارتخانه در مواجهه با بحران ها، عدم نظارت بر ناوگان هوایی، عدم اجرای برنامه های وزیر در زمینه توسعه زیرساخت ها از مهمترین محورهای استیضاح وزیر راه و شهرسازی است.

به گزارش مهر، طبق آئین نامه مجلس شورای اسلامی، وزرا تا ۱۰ روز فرصت دارند که برای حضور در صحن علنی برای استیضاح تعیین وقت کنند. مجلس شورای اسلامی هفته آینده نیز تشکیل جلسه خواهد داد و سه شنبه و چهارشنبه هفته آینده آخرین فرصت حضور ربیعی و آخوندی در مجلس برای بررسی استیضاح است.