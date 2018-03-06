وضعیت همایون شهنواز خوب نیست/ ایجاد مشکل تنفسی برای کارگردان

محمد ولی زاده روزنامه نگار و از دوستان همایون شهنواز کارگردان «دلیران تنگستان» که چندی پیش دچار سوختگی ۸۰ درصدی شده بود در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت این هنرمند گفت: همایون شهنواز روز گذشته ۱۴ اسفندماه ساعت ۱۱ صبح تحت جراحی قرار گرفت و حال او تا بعد از عمل و حتی تا غروب خوب بود و پزشکان هم رضایت داشتند به طوری که طبق گفته پزشکان حتی مواردی که مربوط به عفونت های اولیه بود رفع شده بود با این وجود به دلیل ابتلای این کارگردان به بیماری دیابت کار پزشکان مقداری سخت شده است.

وی درباره اینکه قرار بود شهنواز برای جراحی به بیمارستانی در آلمان منتقل شود، بیان کرد: ما با یک شرکت هواپیمایی برای انتقال او به بیمارستانی در آلمان صحبت کرده بودیم اما به دلیل تحریم ها، سوخت این هواپیما تامین نشد و ما مجبور شدیم رضایت دهیم تا این عمل در بیمارستان شهید مطهری انجام شود که البته عمل رضایت بخش و ساعت ۱۱ تا ۱۳ حال وی خوب بود.

ولی زاده اظهار کرد: پس از عمل پزشکان چنین توصیه کرده بودند که اگر آقای شهنواز تحمل همین شرایط بعد از عمل را طی چهار روز داشته باشد و در وضعیت ثابت بماند بعد از ۴ روز می شود ادامه جراحی ها در ایران صورت بگیرد ولی اگر نتواند همین شرایط را حفظ کند باید تصمیم های دیگری گرفته شود. متاسفانه حال این هنرمند امروز نسبت به روز گذشته بدتر و حتی دچار مشکل تنفسی شده و با دستگاه نفس می کشد ضمن اینکه کلیه او هم دچار مشکل شده است به طوری که پزشکان می گفتند شاید از این به بعد دیالیز شود از همین رو ما حتی فکر انتقال او به خارج را هم کرده ایم اما باید پزشک معالج او این امر را تایید کند.

وی در پایان گفت: ما با یک شرکت آلمانی دیگر برای انتقال رایزنی کرده ایم اما این موضوع بستگی به نظر بیمارستان دارد که بگویند در چنین شرایطی آیا امکان انتقال وجود دارد یا نه.