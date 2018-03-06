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۱۵ اسفند ۱۳۹۶، ۱۴:۵۳

تمرین تیم ملی در زمین شماره یک آزادی برگزار شد

تمرین تیم ملی در زمین شماره یک آزادی برگزار شد

در فاصله صد روز تا آغاز رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۸، امروز هشت بازیکن در تمرین تیم ملی فوتبال ایران حاضر شدند و زیر نظر کادر فنی تمرین کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تمرین صبح امروز سه شنبه تیم ملی فوتبال ایران از ساعت ۱۱ صبح در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی برگزار شد که بازیکنان زیر نظر مربیان تیم ملی به تمرین پرداختند.

در ابتدای این تمرین که ۹۰ دقیقه به طول انجامید، بازیکنان پس از گرم کردن بدنهای خود تمرینات مختلفی که بر اساس اهداف تمرینی کادر تیم ملی برنامه ریزی شده بود، انجام دادند.

انجام تمرینات کششی، کار با توپ، انجام بازی تحت فشار و هماهنگی بدنی با استفاده از تمرینات خاص  بخشی از تمرین امروز صبح ملی پوشان بود. بازیکنان پس از پایان تمرین به ساختمان پک برگشتند و با حضور در استخر این مجموعه به تمرین امروز خود پایان دادند. 

کد مطلب 4245139

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