به گزارش خبرنگار مهر، از مدتها پیش رسانه ها خبر از برپایی نمایشگاه موزه لوور داده بودند و اینکه قرار است که موزه لوور تعدادی از اشیای تاریخی خود را به ایران برای نمایش بیاورد از جمله یکی از مجسمه های ابوالهول.

این اتفاقی بود که از سال ۹۴ روی آن برنامه‌ریزی شد همان زمان که مدیر موزه لوور به دیدن موزه ملی ایران و شهرهای گردشگری ایران آمد و با سازمان میراث فرهنگی برای برگزاری نمایشگاههای مشترک تفاهمنامه امضا کرد.

در راستای این تفاهمنامه، موزه لوور ۵۶ اثر تاریخی خود را در موزه ملی ایران به نمایش گذاشت و عصر روز گذشته مراسم افتتاح رسمی آن توسط جمع زیادی از علاقه مندان، باستان شناسان و کارشناسان میراث فرهنگی در ایران، مسئولان سازمان میراث فرهنگی و وزیر امور خارجه فرانسه برگزار شد.

برای این نمایشگاه یکی از بانک‌های خصوصی نیز پا به میدان گذاشت و فضای نمایشگاهی موزه ملی ایران را با هزینه‌ای حدود ۸۰۰ میلیون تومان آماده کرد تا این نمایشگاه با استانداردهای جهانی برپا شود.

درفش مدور بر دوش دو گاو نر مزین به حلقه چهارنفره کشف شده از لرستان

از امروز با افتتاح رسمی این نمایشگاه مردم می‌توانند از موزه بازدید کنند موزه‌ای که در بخش موزه دوران اسلامی مجموعه ایران باستان قرار گرفته است و هزینه ورودی که برای آن در نظر گرفته اند ۵ هزار تومان است و اگر کسی بخواهد رایگان به این نمایشگاه برود می‌تواند با نصب اپلیکیشنی که این بانک معرفی کرده و ثبت نام در آن رایگان به موزه برود.

در این نمایشگاه که در موزه ملی ایران واقع در ابتدای خیابان سی تیر برپا شده است، آثاری از تمدن های مختلف از جمله مصر، بین النهرین، روم و ... به نمایش گذاشته شده است.

دو اثر از جمله این آثار نیز متعلق به ایران است یکی از آنها تبر مفرغی ۳۳۰۰ ساله است که از محوطه جهانی چغازنبیل پیدا شده و دیگری درفش مدور مفرغی که در اوایل هزاره دوم پس از میلاد در لرستان کشف شد.

بخش دیگری از این موزه به عکس‌های عباس کیارستمی اختصاص دارد؛ عکس‌هایی که او از موزه لوور تهیه کرده است. این نمایشگاه نیز با توجه به سبک متفاوت عکاسی از موزه در نوع خود جالب توجه است.

این نمایشگاه تا ۱۸ خرداد سال ۹۷ در موزه ملی ایران همه روزه از ۹ صبح تا ساعت ۵ بعد از ظهر برپاست.