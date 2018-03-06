به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی محیط زیست، عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست صبح امروز سه شنبه ۱۵ اسفندماه همزمان با روز درختکاری و آغاز هفته منابع طبیعی در آئینی به همین مناسبت که در محل پارک پردیسان با حضور علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر برگزار شد، پس از غرس یک اصله درخت تبریزی، گفت: حفظ درخت یک فرهنگ است.

کلانتری با یادآوری نقش مهم گیاهان و درختان در تصفیه هوا، خاطرنشان کرد: بنابراین ضروری است با افزایش جمعیت انسانی، فضای سبز و درختان نیز باید افزایش داشته باشند.

معاون رئیس جمهور با انتقاد از عدم تلاش برای حفظ درختان در کشور، پس از کاشت، تاکید کرد: درختکاری مهم نیست، حفظ درخت مهم است.

با توجه به خشک بودن ایران باید در انتخاب گونه و مکان کاشت درخت دقت کنیم

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار کرد: با توجه به اینکه ایران، کشوری خشک و کم آب است، استفاده از درختان کم آب بر و دقت در انتخاب مکان کاشت و نوع گونه ها ضروری است.

وی ضمن یادآوری این موضوع که طبیعت و محیط زیست متعلق به نسل آینده است، خاطرنشان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی حفظ محیط زیست کشور باید از میراث نسل آتی و آینده کشور حفاظت کند.

کلانتری با تاکید بر لزوم تلاش برای حفظ، ارتقاء و غنی سازی فرهنگ محیط زیست و حفظ درخت و درختکاری، تصریح کرد: متاسفانه فرهنگ عمومی ما به ویژه در بخش های دانش آموزی در راستای حفظ طبیعت خوب عمل نکرده است و ضروری است حفاظت از محیط زیست را به فرزندان خود آموزش دهیم.

طبق آمار از هر ۱۰ درختی که کاشته می شود، یک تا دو درخت رشد می کند

معاون رئیس جمهور افزود: برخی بررسی ها نشان می دهد از هر ۱۰ درختی که کاشته می شود، تنها یک تا دو درخت رشد می کنند، بنابراین نخست باید وضع موجود را حفظ کنیم و در گام بعد، آن را توسعه دهیم.

گفتنی است، کاوه مدنی و حمید ظهرابی معاونان سازمان حفاظت محیط زیست، کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست، جمعیت داوطلب هلال احمر و دانش آموزان نیز در آئین درختکاری پردیسان حضور داشتند.