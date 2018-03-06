استانداران و فرمانداران مقررات مزاحم کسب و کار را شناسایی کنند

به گزارش پایگاه خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، بابک دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور در همایش استانداران، مدیران کل سیاسی و فرمانداران سراسر کشور، با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین مسئولیت های استانداران، مدیریت شورای گفت وگوی دولت با بخش خصوصی است، گفت: این شورا هم در سطح ملی و هم در سطح استانی تشکیل می شود که در سطح استانی، مدیریت شورای گفت وگو با استانداران است.

وی افزود: شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی اختیارات خوبی دارد ولی از این ظرفیت در استان ها خوب استفاده نمی شود. وزارت کشور به عضویت این شورا درآمده است و استانداران و فرمانداران مقررات مزاحم برای کسب و کار و تولید را شناسایی کرده و پیشنهادات خود را به این شورا ارائه کنند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با اشاره به اینکه اولویت های وزارت کشور در سال گذشته در قالب ۱۷محور و ۶۲برنامه به استان ها ابلاغ شده است، تصریح کرد: تحقق اقتصاد مقاومتی و شعار سال، توسعه پایدار اقتصاد روستایی، آمایش سرزمینی، گسترش مراودات اقتصادی با سایر کشورها، ارتقای نقش شورای گفت و گوی دولت با بخش خصوصی، تعیین تکلیف واحدهای تملیک شده توسط بانک ها، توجه به تعاونی های مرزنشینان، فعال کردن کارگروه اشتغال استانی، فعال کردن واحدهای راکد، حمایت از سرمایه گذاری داخلی و خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی از جمله اولویت های اقتصادی وزارت کشور است.

دین پرست ادامه داد: یکی از درخواست های من از فرمانداران رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی شهرستان هاست. فرمانداران از واحدهای تولیدی شهرستان های خود بازدید کنند و از مشکلات این واحدهای تولیدی اطلاع پیدا کرده و به آن رسیدگی کنند. این مشکلات را به ما اطلاع دهید تا به آن رسیدگی کنیم. سر ما برای دعوا با دستگاه هایی که برای تولید مانع ایجاد می کنند، درد می کند. فرمانداران همچنین پیگیر واگذاری واحدهای عمرانی نیمه تمام و واحدهای تولیدی تملیک شده توسط بانک ها به بخش خصوصی باشند.

دین پرست در ادامه با بیان اینکه فرمانداران فرصت های سرمایه گذاری را در استان ها شناسایی کنند، خاطرنشان کرد: فرمانداران بهترین رکن پیگیری اولویت های ستاد اقتصاد مقاومتی هستند بنابراین با رجوع به سازمان برنامه و بودجه استان خود، پروژه های ستاد اقتصاد مقاومتی در استان خود را پیگیری کنید. یکی از مهم ترین برنامه های دولت، اشتغال زایی است بنابراین فرمانداران از برنامه های اشتغال زایی دولت اطلاع کسب کرده و اعتبارات استانی و سهم هر شهرستان را پیگیری کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با اشاره به فعالیت شورای توسعه و امنیت شرق و غرب، گفت: رئیس این شورا وزیر کشور بوده و ۹ استان عضو هستند. فرمانداران عضو این شورا با جدیت از ظرفیت شورای توسعه و امنیت شرق و غرب استفاده کنند.