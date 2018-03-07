بازگویی خاطرات جنگ توسط راویان مطرح کشوری انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محسن سهندی شامگاه سه شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه اردوی راهیان‌نور از اواخر اسفندماه امسال آغاز خواهد شد، افزود: در بازگوی خاطرات جنگ و نقش رزمندگان زنجانی در طول دفاع‌مقدس باید از راویان مطرح کشوری استفاده شود تا نسل امروز با آنچه که در این عرصه اتفاق افتاده است، از نزدیک و از زبان کسانی که از نزدیک این رویداد را لمس کرده‌اند، آگاه شوند.

وی با یادآوری اینکه اعزام کاروان راهیان‌نور در سال‌جاری قرار است به دو صورت متمرکز و غیرمتمرکز صورت گرفته و در همین راستا ۹۰۰ نفر در قالب اعزام‌های متمرکز از شهرستان زنجان به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد، تصریح کرد: بی‌تردید، راهیان‌نور را باید یکی از امن‌ترین اردوها دانست که بسیج و سپاه با برگزاری این اردو در نظر دارد تا خدمات‌رسانی مطلوبی در این راستا ارائه کند.

فرمانده سپاه ناحیه زنجان در خصوص نحوه اعزام کاروان راهیان‌نور از شهرستان زنجان نیز، اظهار کرد: این اعزام‌ها قرار است در سه مرحله و در زمان‌های ۲۴ اسفند در قالب ۱۰ اتوبوس از پایگاه‌های مقاومت بسیج بخش برادران، ۲۸ اسفندماه در قالب ۴ اتوبوس از پایگاه‌های مقاومت بسیج در بخش برادران و ۸ فروردین در قالب ۶ اتوبوس از پایگاه‌های مقاومت بسیج در بخش خواهران در قالب کاروان‌های راهیان‌نور به مناطق عملیاتی جنوب کشور اعزام خواهند شد.

سهندی با اشاره به اینکه بازدید از یادمان‌های مهم از جمله اروندکنار، یادمان شهدای فتح‌المبین، یادمان علقمه‌، زیارتگاه شلمچه، طلاییه، هویزه و دهلاویه جزو بازدید زائران اعزامی از زنجان خواهد بود، ادامه داد: هزینه اعزام‌ها نیز در سال‌جاری ۶۰ هزار تومان خواهد بود، این در حالی است که نرم قیمت برای هر زائر ۲۲۰ هزار تومان برآورد شده است که ۶۰ هزار تومان به عنوان همیاری از مردم اخذ می‌شود.