جلد بیست و سوم «دائره المعارف بزرگ اسلامی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی با تکیه بر روش‌های علمی و استناد بر موثق‌ترین منابع و تازه‌ترین اطلاعات به تدوین دائره المعارفی پرداخته است که نیاز علمی جوامع اسلامی را در این زمینه ــ تا آنجا که ممکن است ــ برآورده سازد.

اگرچه این دائره المعارف، به اعتبار انحصار آن به فرهنگ جهان اسلام، تخصصی است، ولی دامنه‌ای بسیار گسترده دارد. علوم قرآنی، اصول عقاید، کلام، فقه، اصول فقه، حدیث، درایه، رجال، اخلاق، ادیان، ملل و نحل، منطق، فلسفه، عرفان، ادبیات، هنر، مردم‌شناسی، معماری و آثار اسلامی، تاریخ، جغرافیا، ریاضیات، نجوم و طب از جمله موضوعاتی است که در این دائره المعارف از آنها بحث می‌شود.

جلد بیست و سوم از دائره المعارف بزرگ اسلامی حاوی ۲۵۳ مدخل است. این جلد با مدخل «خنساء» آغاز می‌شود و با مدخل «دلالت» پایان می‌یابد.

دائره المعارف بزرگ اسلامی به سه زبان فارسی، عربی، و انگلیسی منتشر می‌شود. تاکنون بیست و سه جلد از این دائره المعارف به چاپ رسیده است.

جلد بیست وسوم دائره المعارف بزرگ اسلامی با سرویراستاری دکتر سید کاظم موسوی بجنوردی در ۷۶۰ صفحه در قطع رحلی با شمارگان ۱۵۰۰ نسخه و بهای ۷۵ هزار تومان از سوی مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی منتشر شده است.