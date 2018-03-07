به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با صدور پیامی از مردم و مسئولان برای مشارکت در طرح ملی کتابخانه گردی دعوت کرد.

از جمله موارد ذکر شده در این پیام این است که کتابخانه‌ها سنگری امن و مستحکم در صیانت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای مقدس آن است.

مشروح متن یادداشت دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی به شرح زیر است:

کتابخانه‌های عمومی کشور یکی از مردمی‌ترین نهادهای فرهنگی است که اثر بسیار مهمی بر فرهنگ عمومی جامعه دارد. ارتقای فرهنگ کتابخوانی و تحقق عدالت در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم عزیز ایران اسلامی در اقصی نقاط این سرزمین از اهداف اصلی این مراکز فرهنگی است. اکنون به یاری خداوند تبارک و تعالی «چهاردهمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور» را گرامی می‌داریم.

امروزه کارکرد کتابخانه‌ها به محلی برای نگهداری کتاب‌ها و مطالعه آن‌ها محدود نمی‌شود. در جامعه ما که بیش از سایر جوامع در معرض هجمه‌های گوناگون قرار دارد، کتابخانه‌ها به مثابه سنگری امن و مستحکم در صیانت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای مقدس آن ایفای نقش می‌نمایند. تقویت دانش عمومی مردم و آموزش مهارت زندگی به کودکان و نوجوانان از دیگر اهداف تشکیل کتابخانه‌ها شمرده می‌شود؛ در واقع کتابخانه‌ها هم‌دوش با مدارس و دانشگاه‌ها، وظیفه آموزش و پرورش آینده‌سازان میهن اسلامی‌مان را برعهده دارند.

ارزش کتابخانه‌ها محدود به یک روز خاص نیست

به منظور انس بیشتر مردم و مسئولان با کتابخانه‌ها، امسال هم‌زمان با سال‌روز تأسیس نهاد از همه مردم و مسئولان دعوت می‌کنیم، همگی در کنار یکدیگر با مراجعه به کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور و شرکت در «طرح ملی کتابخانه گردی» از نزدیک، با این مکان فرهنگی و نقش‌آفرینی تعیین کننده آن آشنا شده و به زحمات بی‌چشمداشت کتابداران خدوم، بیش از پیش توجه کنیم تا ان‌شاءالله مراجعه به کتابخانه را محدود به یک روز و ساعاتی خاص در هر سال نساخته و با عضویت در کتابخانه‌ها و حمایت از آن‌ها در سازندگی کشور سربلندمان و سرعت‌بخشی به روند پیشرفت کشور و تحقق عدالت فرهنگی در حوزه مظلوم کتاب و کتابخانه‌ها، مؤثر باشیم.

در پایان با تبریک فرا رسیدن سال‌روز تأسیس نهاد به همه کتابداران، دل‌بستگان به کتاب و کتاب‌خوانان گرامی، اعلام می‌دارم، در روز پنجشنبه ۱۷ اسفندماه، کتابخانه‌های عمومی کشور، در انتظار دیدار مردم فرهنگ‌مدار و مسئولان بلندهمّت بوده و امیدواریم با بنای میثاقی پایدار، رونق کتابخانه‌ها و کتابخوانی را در ایران سرافراز به شاخصی در خور مردم عزتمند ایران اسلامی برسانیم. ان‌شاءالله.

و من الله التوفیق/ علیرضا مختارپور/ دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور