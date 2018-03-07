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۱۶ اسفند ۱۳۹۶، ۱۵:۰۴

با صدور پیامی صورت گرفت؛

دعوت مختارپور از مردم برای مشارکت در طرح ملی کتابخانه‌گردی

دعوت مختارپور از مردم برای مشارکت در طرح ملی کتابخانه‌گردی

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با صدور پیامی از مردم و مسئولان برای مشارکت در طرح ملی کتابخانه‌گردی دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور با صدور پیامی از مردم و مسئولان برای مشارکت در طرح ملی کتابخانه گردی دعوت کرد.

از جمله موارد ذکر شده در این پیام این است که کتابخانه‌ها سنگری امن و مستحکم در صیانت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای مقدس آن است.

مشروح متن یادداشت دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی به شرح زیر است:

کتابخانه‌های عمومی کشور یکی از مردمی‌ترین نهادهای فرهنگی است که اثر بسیار مهمی بر فرهنگ عمومی جامعه دارد. ارتقای فرهنگ کتابخوانی و تحقق عدالت در اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم عزیز ایران  اسلامی در اقصی نقاط این سرزمین از اهداف اصلی این مراکز فرهنگی است. اکنون به یاری خداوند تبارک و تعالی «چهاردهمین سالروز تأسیس نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور» را گرامی می‌داریم.

امروزه کارکرد کتابخانه‌ها به محلی برای نگهداری کتاب‌ها و مطالعه آن‌ها محدود نمی‌شود. در جامعه ما که بیش از سایر جوامع در معرض هجمه‌های گوناگون قرار دارد، کتابخانه‌ها به مثابه سنگری امن و مستحکم در صیانت از انقلاب اسلامی و دستاوردهای مقدس آن ایفای نقش می‌نمایند. تقویت دانش عمومی مردم و آموزش مهارت زندگی به کودکان و نوجوانان از دیگر اهداف تشکیل کتابخانه‌ها شمرده می‌شود؛ در واقع کتابخانه‌ها هم‌دوش با مدارس و دانشگاه‌ها، وظیفه آموزش و پرورش آینده‌سازان میهن اسلامی‌مان را برعهده دارند.

ارزش کتابخانه‌ها محدود به یک روز خاص نیست

به منظور انس بیشتر مردم و مسئولان با کتابخانه‌ها، امسال هم‌زمان با سال‌روز تأسیس نهاد از همه مردم و مسئولان دعوت می‌کنیم، همگی در کنار یکدیگر با مراجعه به کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور و شرکت در «طرح ملی کتابخانه گردی» از نزدیک، با این مکان فرهنگی و نقش‌آفرینی تعیین کننده آن آشنا شده و به زحمات بی‌چشمداشت کتابداران خدوم، بیش از پیش توجه کنیم تا ان‌شاءالله مراجعه به کتابخانه را محدود به یک روز و ساعاتی خاص در هر سال نساخته و با عضویت در کتابخانه‌ها و حمایت از آن‌ها در سازندگی کشور سربلندمان و سرعت‌بخشی به روند پیشرفت کشور و تحقق عدالت فرهنگی در حوزه مظلوم کتاب و کتابخانه‌ها، مؤثر باشیم.

در پایان با تبریک فرا رسیدن سال‌روز تأسیس نهاد به همه کتابداران، دل‌بستگان به کتاب و کتاب‌خوانان گرامی، اعلام می‌دارم، در روز پنجشنبه ۱۷ اسفندماه، کتابخانه‌های عمومی کشور، در انتظار دیدار مردم فرهنگ‌مدار و مسئولان بلندهمّت بوده و امیدواریم با بنای میثاقی پایدار، رونق کتابخانه‌ها و کتابخوانی را در ایران سرافراز به شاخصی در خور مردم عزتمند ایران اسلامی برسانیم. ان‌شاءالله.

و من الله التوفیق/ علیرضا مختارپور/ دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

کد مطلب 4245847

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