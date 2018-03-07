اجرای طرح«نماد»در۱۲مدرسه خراسان جنوبی/۲۶۸۶ دانش آموز تحت پوشش طرح

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گلدانی صبح چهارشنبه در پنجمین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم خراسان‌جنوبی بیان کرد: طرح نظام مراقبت اجتماعی از دانش آموزان بین ۹ دستگاه فرهنگی و اجتماعی و آموزش و پرورش در مدارس استان انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح به طور پایلوت در شش استان کشور انجام شده است، افزود: در حال حاضر این طرح در ۱۲ مدرسه خراسان جنوبی اجرایی می شود.

گلدانی ادامه داد: در راستای اجرای این طرح دو هزار و ۶۸۶ دانش آموز و ۳۱۹ نفر از کارکنان همراه با اولیاء دانش آموزان تحت پوشش قرار گرفتند.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی بیان کرد: در اجرای این طرح اطلاعات افراد تحت پوشش وارد سامانه شده و کوچک ترین مشکلات وی به صورت محرمانه ثبت می شود.

وی بیان کرد: امید است این طرح در تمامی مارس استان نیز اجرایی شود تا بتوانیم دانش آموزان را از آسیب های اجتماعی که آن ها را تهدید می کند، در امان نگه داریم.

گلدانی با اشاره به آسیب های موجود در بستر فضای مجازی بیان کرد: امروز دشمن بیکار ننشسته و از طریق شبکه های اجتماعی، جنگ خود را ادامه می دهد.

بیداری اسلامی به دانش آموزان گرایش یابد

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش خراسان‌جنوبی بیان کرد: خسارت های جنگ نرم دشمن به مراتب از هشت سال جنگ تحمیلی بیشتر است چراکه آماج دشمن متوجه جوانان و نوجوانان است.

گلدانی با تاکید بر اینکه باید بیداری اسلامی به دانش آموزان گرایش یابد، اظهار کرد: پیشگیری از آسیب های اجتماعی باید از مدارس، مساجد و محلات آغاز شود.

وی با بیان اینکه آسیب‌های اجتماعی یکی از دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب است، ادامه داد: امروز آسیب‌های اجتماعی زیاد شده و موادمخدر صنعتی و فضای مجازی در جامعه ورود پیدا کرده است و دشمنان نیز از این آسیب‌ها سوءاستفاده می‌کنند.