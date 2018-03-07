کارآمدی نظام در چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، نصرت الله لطفی در جلسه ارزیابی ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی استان تهران طی سخنانی اظهارداشت: دهه فجر خوبی را پشت سر گذاشتیم به خصوص راهپیمایی حماسی، ماندگار و تاریخی با حضور مردم فهیم، بصیر و زمان شناس در صحنه و طبیعی است که آنچه در صحنه اتفاق افتاد حضور مردم است و این حضور مقدماتی را می طلبید و همیشه تمهیدات اولیه لازم بود تا زمینه حضور فراهم شود.

۲۲ بهمن امن ترین راهپیمایی کشور/ سیاه نمایی های دشمن خنثی شد

لطفی افزود: همه ارگان ها، نهاد ها، تشکل های مردمی، شخصیت های حقیقی و حقوقی هر کسی به سهم خودش نقش آفرین بود و بخشی از نهاد ها علاوه بر نقش قشری که درون سازمان داشتند کار فرا سازمانی هم انجام می دادند.

وی با اشاره به بیان فرمانده نیروی انتظامی بیان داشت: امن ترین راهپیمایی کشور را امسال داشتیم علی رغم همه ی تهدید های موجود که متوجه راهپیمایی بود همه ی سیاه نمایی هایی که دشمن انجام می داد خنثی شد.

ایران کشوری فاطمی است و نگاه های ظاهر پسند مفهومی ندارد

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور به ۲ مناسبت ولادت حضرت فاطمه (س) و ولادت مولا علی(ع) اشاره کرد و افزود: عنوان نام گذاری روز مرد و زن در این ایام به این دلیل است که درس بگیریم و منش و مبنای زندگی را در سلوک خود قرار دهیم اما در هر دو ابهامی داریم و از اصل موضوع با مشکل مواجه هستیم.

وی با بیان این که در این مناسبت ها از مسیر اصلی منحرف شده ایم گفت: وقتی می پردازیم به روز پدر عملا می بینیم که در همه کارکردها دیگر چیزی به نام ولادت حضرت علی(ع) به فراموشی سپرده شده است و این هشدار را باید جدی بگیریم، ایران اسلامی کشوری فاطمی است و نگاه های ظاهر پسند مفهومی ندارد؛ هماهنگی هم افزایی همدلی و هم فکری همگان را می پردازد تا از این حالت خارج شویم.

مراسم چهلمین سالگرد انقلاب را باید بدون تاسی به دهه فجر برپا کنیم

لطفی در ادامه بیان داشت: سال آینده، چهلمین سالگرد انقلاب را باید بدون تاسی به دهه فجر و کلیت کار را باید فراتر از مراسم ها بدانیم چرا که کاردکرد اساسی چهلمین سالگرد «تبیین کارآمدی نظام دینی با استفاده از ابزار هنر و تبیین دستاوردهای بی بدیل نظام مقدس اسلامی در چهل سال گذشته» است.

باید بحث امام شناسی را در اولویت کار قرار دهیم

قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به اغتشاشاتی که از طریق فضای مجازی در کشور ایجاد شد، گفت: این بی نظمی ها ریشه در غفلت و عدم شناخت جوانان ما از این نظام، انقلاب و رهبر داشته است و لازم است که بحث امام شناسی را در اولویت کار قرار دهیم و از این منظر با هدف ایجاد شور و نشاط شعار « افتخاری به گذشته و امیدی به آینده » را سرلوحه کار قرار دهیم.

وی افزود: باید طوری عمل کنیم، که دیگر دشمن نتواند با اغفال افراد نا آگاه برای اهداف شوم خود بهره برداری کند و صادقانه در صحنه حضور پیدا کنید و از هر مناسبت و فرصتی استفاده کنید، و چهلمین سالگرد را به عنوان یک ضرورت ببینیم و فراتر از یک مراسم و نکوداشت با نگاه تبیین، کارآمدی ها و دستاوردهای بی بدیل به آن نگاه کنیم.

لطفی افزود: باید از مناسبت هایی مانند بیست و نهمین سالگرد ارتحال امام(ره)، دوازدهم فروردین و دیگر مناسبت های ملی و دینی برای تبیین کارآمدی نظام بهره ببریم.