به گزارش خبرنگار مهر، ایرج شهین باهر ظهر امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: شهرداری تبریز با همکاری و همراهی سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط برای کاشت یک‌میلیون اصله نهال برنامه‌ریزی کرده و کاشت این تعداد نهال در راستای احیای باغ شهر کلان‌شهر تبریز است.

وی احیای باغ شهر تبریز را از مهم‌ترین رویکردهای شهرداری تبریز در کاشت یک‌میلیون اصله نهال عنوان کرد و افزود: با این اقدام علاوه بر اینکه فضای سبز توسعه می‌یابد بلکه ریه‌های شهر تبریز با این اقدام تقویت می‌شود.

شهردار کلان‌شهر تبریز ادامه داد: کاشت نهال شاید دغدغه چندانی نداشته باشد ولی مدیریت منابع آبی در شرایط فعلی بسیار مهم است که برای مدیریت منابع آب موردنیاز این نهال‌ها اقدامات از قبیل اجرای سیستماتیک مدیریت منابع آب را در نظر گرفته‌ایم.

شهین باهر تأکید کرد: استفاده از نهال‌های مقاوم در برابر کم‌آبی، سازگار محیط شهری تبریز و استفاده از پساب‌های تصفیه‌شده از دیگر اقدامات شهرداری تبریز برای تأمین آب یک‌میلیون اصله نهال است.