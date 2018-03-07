تذکر پژمانفر نسبت به اجرا نشدن قانون امر به معروف

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد در جلسه علنی امروز مجلس و در تذکر شفاهی با اشاره با ماده ۴ قانون مدنی درباره لازم‌الاجرا شدن قوانین پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور اظهار داشت: قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با یک نوع بی‌توجهی و بی‌تفاوتی در دستگاه‌های اجرایی مواجه شده و اجرا نمی‌شود.

وی افزود: با وجود طی شدن تمام تشریفات قانونی، چرا دولت از اجرای این قانون که برگرفته از اعتقادات دینی مردم است، استنکاف می‌کند؟

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برخی حرف‌ها هم در جامعه مطرح می‌شود، از جمله اینکه برخی مسئولان می‌گویند اگر قرار است کسی سخنگوی مردم باشد، فقط رئیس‌جمهور منتخب است! این نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور از مشکلات و مسائل مردم فاصله گرفته و لازم است تذکر داده شود که هر کسی در حوزه خودش باید سخن بگوید.

علی مطهری در پاسخ به تذکر این نماینده درباره قانون امر به معروف و نهی از منکر، ضمن تائید تذکر پژمانفر اظهار داشت: متأسفانه چه در دولت قبلی و چه در دولت فعلی نسبت به این موضوع اهمیت داده می‌شود اما وظیفه‌ای برای خودشان قائل نیستند.

وی افزود: این در حالی است که مرتبه‌ای از امر به معروف و نهی از منکر که مستلزم اعمال قانون باشد، وظیفه دولت است؛ نه مردم.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: گاهی اصل ماجرا را هم قبول ندارند؛ چه برسد به اینکه بخواهند اعتبار لازم را اختصاص دهند.