آماده همکاری برای بازگشت صلح و آرامش به افغانستان هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دفاع، امیر سرتیپ دوم محمد احدی در نشست با معاون سیاسی و راهبردی وزیر دفاع ملی افغانستان و هیئت همراه با اشاره به اینکه افق روشنی پیش روی ملت افغانستان قرار دارد، اظهار داشت: هدف از این دیدارها بررسی روابط دفاعی ـ نظامی و کمک به توسعه دو کشور دوست و برادر بوده و امیدواریم این دیدارها موجب تحکیم هر چه بیشتر روابط شود.

معاون امور بین الملل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران خواهان برقراری صلح و ثبات در افغانستان است، افزود: دو ملت ایران و افغانستان دارای تمدن و اشتراکات فراوانی بوده که باید از این ظرفیت های موجود حداکثر استفاده صورت گیرد.

امیر احدی سیاست جمهوری اسلامی ایران را توسعه روابط با کشورهای همسایه و کمک به استقرار صلح و ثبات در منطقه عنوان کرد و ادامه داد: ایران بر توسعه روابط با کشور دوست و برادر افغانستان اهتمام ویژه داشته و اعتقاد داریم بیش از این می توانیم روابط دو کشور را در حوزه های مختلف توسعه دهیم.

معاون امور بین الملل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با ابراز همدردی با مردم و دولت افغانستان در ارتباط با قربانیان حملات تروریستی اخیر در این کشور خاطرنشان کرد: آنهایی که داعش را ایجاد و در سوریه و عراق از آنها حمایت کردند و حتی بخشی از سران و عناصر موثر آنها را از مهلکه نجات دادند؛ امروز در انتقال آنها به افغانستان نقش آفرینی می کنند و باید دانست حضور داعش در افغانستان بر پیچیدگی اوضاع امنیتی این کشور خواهد افزود و جمهوری اسلامی ایران از این شرایط به وجود آمده احساس نگرانی می کند.

امیر احدی با بیان اینکه حمایت جمهوری اسلامی ایران از مردم عراق، سوریه و افغانستان در برابر تروریست ها همواره و مستمر بوده است، تاکید کرد: ایران حمایت از کشورهای مظلوم و تحت ستم را همیشه تکلیف خود می داند و حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) همواره بر این موضوع تاکید داشته اند که حمایت از مردم مظلوم افغانستان در دوره اشغال این کشور نمونه بارز آن بوده است.

معاون امور بین الملل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران تامین امنیت منطقه با مشارکت همه کشورهای منطقه بوده است، اضافه کرد: حضور بیگانگان در منطقه هیچ گاه به نفع ملت ها نبوده و آنها فقط به دنبال اهداف استعماری خود هستند.

وی بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای انتقال تجربیات و همکاری با دولت افغانستان جهت بازگشت صلح و آرامش به این کشور تاکید کرد و اظهار داشت: با قاطعیت تمام از روند صلح در افغانستان با محوریت دولتِ وحدت ملی این کشور با مشارکت همه اقوام در چارچوب قانون اساسی افغانستان حمایت می کنیم و معتقدیم نباید این کشور به محل رقابت های منطقه ای تبدیل شده و بلکه باید کانون همکاری ها و همگرایی های منطقه ای باشد.

احمد تمیم عاصی معاون سیاسی و راهبردی وزارت دفاع ملی افغانستان نیز در این دیدار با ابلاغ سلام رئیس جمهور و وزیر دفاع ملی افغانستان به مقامات و دولت جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: امیدواریم در این سفر دور جدیدی از همکاری های دفاعی ـ نظامی افغانستان با جمهوری اسلامی ایران آغاز شود.

وی با بیان اینکه توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران برای کشور افغانستان بسیار حائز اهمیت بوده و یک ارزش ملی تلقی می شود، افزود: هدف اساسی از این سفر آغاز فصل جدیدی از همکاری های دفاعی و امنیتی و تحکیم و گسترش روابط دوجانبه است و تلاش داریم سفر وزیر دفاع افغانستان به تهران نیز در آینده نزدیک محقق شود.

معاون سیاسی و راهبردی وزارت دفاع ملی افغانستان با اشاره به سیاست کلان دولت اسلامی افغانستان نسبت به جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: افغانستان، امنیت ایران را امنیت خود دانسته و هیچ گونه تهدیدی علیه ایران را نخواهد پذیرفت.

وی با اشاره به حضور داعش در افغانستان گفت: حضور گروه های تروریستی به ویژه داعش را در افغانستان تحمل نمی کنیم و از جهان اسلام درخواست داریم مردم کشورم را در برابر جنایتکاران داعش و گروهک های تروریستی حمایت کنند.

احمد تمیم عاصی خواستار تشکیل کمیسیون مشترک امنیتی بین ایران و افغانستان برای گسترش همکاری ها شد و تصریح کرد: دولت و ملت افغانستان، جمهوری اسلامی و نیروهای مسلح ایران را همکار، دوست و برادر خود می دانند و حفظ ثبات و امنیت ایران اسلامی از اولویت های سیاست راهبردی دولت افغانستان است.