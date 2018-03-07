به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، به دنبال اقدامات خشونت بار و حملات مکرر افراط گرایان بودائی در سریلانکا علیه مسلمانان علیرغم اعلام وضعیت فوق العاده در مناطقی از این کشور، دولت اعلام کرد که شبکه‌های اجتماعی از قبیل فِیس بوک را مسدود کرده است.

بر اساس اعلام منابع آگاه، این اقدام دولت با هدف تلاش برای کنترل اوضاع در مناطق پر تنش به انجام رسیده است.

این در حالیست که به دنبال اقدامات خشونت بار افراط گرایان بودائی در سریلانکا علیه مسلمانان، روز گذشته وضعیت فوق العاده در مناطقی از این کشور اعلام شده بود.

این اقدام دولت سریلانکا پس از آن صورت گرفت که بودائیان افراطی به مساجد و امکان تجاری مسلمانان حمله ور شده و آن ها به آتش کشیدند.

به دنبال اعلام وضعیت فوق العاده، منع آمد و شد در مرکز منطقه «کندی» (Kandy) یعنی مکان حملات خشونت بار بودائیان نیز به اجرا درآمد.

به گزارش پلیس این کشور، صبح روز گذشته نیز پیکر یک جوان مسلمان در ساختمانی سوخته پیدا شده بود.