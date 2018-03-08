به گزارش خبرنگار مهر، محرم جعفری صبح پنجشنبه در حاشیه بازدید از قبرستان تاریخی این روستا به خبرنگار مهر گفت: روستای اونار قدمت قابل توجه تاریخی داشته و در اطراف آن سنگهای تاریخی متعددی مشاهده میشود.
وی افزود: در جلسات هماندیشی با بخشدار، دهیار و شورای روستا مقرر شد جهت ساماندهی سنگهای تاریخی و ممانعت از سرقت و تخریب آن توسط سودجویان موزه سنگی در این روستا ایجاد شود.
به گفته رئیس میراث فرهنگی مشگین شهر موزه سنگی در محل قبرستان تاریخی روستای اونار و به صورت روباز اجرا خواهد شد و تمامی سنگهای تاریخی در این منطقه به نمایش درخواهد آمد.
به گفته جعفری روستای اونار واقع در مشگین شرقی یکی از روستاهای هدف گردشگری این شهرستان است که آثار تاریخی متعددی دارد.
وی افزود: از جمله امامزاده سید جعفر اونار، قلعه باستانی بربر، غارهای بنه لر و تپههای باستانی بخشی از آثار تاریخی این روستا است.
رئیس میراث فرهنگی مشگین شهر ادامه داد: علاوه بر این درخت کهنسال چنار با قدمت ۸۰۰ سال در این روستا واقع شده است.
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