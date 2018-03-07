جشنواره قرآن وعترت بامعرفی آثار برتر به کار خود درقزوین پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اختتامیه اولین هفته قرآن و عترت روز چهارشنبه با حضور اکبر اسکندری نژاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهریار پرهیزکاری معاون فرهنگی ارشاد، حجت الاسلام رمضانی مسئول کانون های فرهنگی مساجد، حجت الاسلام سید قریش موسوی رئیس ستاد اقامه نماز استان و جمعی از فعالان قرآنی و رسانه ها در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی قزوین برگزار شد.

در این جشنواره پس از بررسی ۱۰۰۰ اثر رسیده به دبیرخانه ۱۰۰ اثر برگزیده و نفرات برتر معرفی شدند.

در رشته خوشنویسی در رشته نستعلیق علیرضا اباصلت اول شد، بابک البرزنیا دوم و فرهنگ فرخی نیا در رده سوم جای گرفت و در شکسته نستعلیق مریم ذوالقدر، ستاره قنبری و فاطمه کاظمی اول تا سوم شدند.

در رشته ثلث واحد ناصری برگزیده شد، درنقاشی خط، کمال سلیمانی نیا و عفت عظیمی، منتخب بودند، در نمایش خیابانی گروه محمدرضا کشتکار برگزیده شد و در نمایشنامه نویسی، حمیدرضا سبحانی نیا دوم و لیلا روغنگیر قزوینی سوم شد.

همچنین دررشته شعر، نگارالسادات معصوم زاده اول شد، لعیا محمدی در رده دوم قرار گرفت، سکینه صالحی در جایگاه سوم ایستاد و معصومه افلاطونی و لقمان دهقانی رحیم آبادی شایسته تقدیر شناخته شدند.

در بخش داستان، اعظم میرزایی اول شد، گیتی باقری در مکان دوم ایستاد و لیلا روغنگیر قزوینی سوم شد و خانم ها سمیه بکشلو، نیلوفر ناظری و سعیده نوروزی شایسته تقدیر شدند.

در مطبوعات و خبرگزاری ها در خبر و مصاحبه خبری محمد حسین وفاپور اول شد، محمدرضا جباری دوم و فاطمه مهدی پور سوم شد.

در عکس ولی الله عباسی و سید امیر حسین حسینی شایسته تقدیر شناخته شدند.

در یادداشت و مقاله زینب جانعلی پور اول و ندا حبیبی دوم شد و شهرام شیرکوند و فاطمه رضایی به صورت مشترک سوم شدند.

در بخش گزارش نویسی، وحید فکوری صاحب رتبه برترشد، محسن جلیلوند دوم و گل عنبر حمزه سوم و از آرش صالحی هم تجلیل شد.

در بخش تیتر، نفیسه مهرداد اول شد، صادق چگینی دوم و مریم کشاورز مسعودیان در رده سوم قرار گرفت.

در میراث فرهنگی در صنایع دستی چوبی، سید مرتضی عبد حسینی، مسعود نادری و لیلا مصطفوی بترتیب اول تا سوم شدند و قاطمه کوه پیما و حمیده نوری فرد هم شایسته تجلیل بودند.

در صنایع دستی فلزی سید حسین موسوی اول شد، امیر رضا رضوانی دوم و مهدیه رادپور سوم شد.

در بخش فیلم، مهری رحیم زاده و سمیه زاجکانی اول شدند، محسن ذوالقدر و محمد قلی پور در رده دوم قرار گرفتند و سید فرهاد نجفی فرد سوم شد و میثم آقاجان زاده و امیر حسین درزی هم تجلیل شدند.



در رشته فیلمنامه، گیتی باقری، سید حسن حسینی، اول و دوم شدند و سید فرهاد نجفی فرد و لیلا روغنگیر قزوینی مشترکا سوم شدند.

در عکس مهدی معتمد صاحب رتبه برتر شد، سپهر رحمانی دوم و فرهاد صفری از خبرگزاری مهر در رده سوم جای گرفت.

در تصویرسازی رسول آمالی، حمیدرضا بهرامی، اکرم اسماعیلی اول تا سوم شدند، غراله صرافیان هم مورد تقدیر قرار گرفت.

در پوستر اسماءالحسنی حسین بهرامی، نفیسه نورانی و حسن منظوری بترتیب در رده های اول تا سوم جای گرفتند.

در نقاشی، جمال بابایی دوم شد و رخساره برخورداری سوم شد و مجتبی کاظم لو، سمیرا شیرخانلو، زینب ذوالقدر هم شایسته تقدیر شناخته شدند.

در حفظ کل قرآن کریم ویژه خواهران، سیده مهناز حسینی رتبه عالی گرفت، سمیه محمدیان فر، سحر بهرامی، سپیده بهرامی، مرضیه سهرابی، محبوبه معصومی، شایسته تقدیر شدند.

در حفظ ۲۰ جزء هم فاطمه صفرزاده رتبه عالی گرفت و کبری غلامی، معصومه دوستی، شایسته تجلیل شدند.

در حفظ ۱۰ جزء قرآن کریم، اعظم شیرغلامی، ستایش غیاثوند، زهرا صفدری شایسته تقدیر شدند.

در حفظ ۵ جزء، زهرا رجبی رتبه عالی گرفت و لیلا آقایی، میترا گنجینه باف، زهرا صفرزاده، زینب ضیایی، فاطمه بابا شایسته تقدیر شدند.

در ترتیل بزرگسالان هم علیرضا صحراکاران، مهدی جوزی، مسعود لطفی اول تا سوم شدند و حمید رضایی و اسماعیل زال بیگی مورد تقدیر قرار گرفتند.

در قرائت ویژه نوجوانان، محمد باقر حق شناس اول شد، علی درزی دوم و امیر عباس برزگر سوم شد و حسین قلی پور و میلاد شیر محمدی هم مورد تجلیل قرار گرفتند.

در حفظ ۵ جزء ویژه نوجوانان محمد مهدی شریفی اول شد، محمد هادی عبدی دوم و احسان رشیدی سوم شد و علی آشوری و احمدرضا بابایی شایسته تقدیر شدند.

دربخش تلاوت آقایان در حفظ ۱۰ جزء بدون شرایط سنی هم سید صادق مجابی اول شد، احسان رشیدی به مقام دوم رسید و حسین طباخی در مکان سوم جای گرفت.

در این بخش محمدعلی شهسواری و محمد رویگران هم شایسته تقدیر شدند.

در حفظ ۲۰ جزء هم حسن تاچه بندها، احمد کاظمی و ارسام بختیاری اول تا سوم شدند و از محسن سلیمی هم تجلیل شد.

در حفظ کل قرآن کریم هم مهدی حیدری اول شد، محمد یوسف درویشی در مکان دوم ایستاد و علی کجینه باف سوم شد و علیرضا آقایی و امیر عباس آقایی هم چهارم و پنجم شدند.