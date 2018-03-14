کارکردهای درمانی «نمد»/ لازمه هنر، نو شدن است

احسان اسعد، هنرمند فعال در زمینه نمدمالی از استان چهارمحال و بختیاری که برای چهارمین بار در نمایشگاه ملی صنایع دستی شرکت کرده در گفتگو با خبرنگار مهر به ثبت شهرکرد به عنوان شهر ملی نمد اشاره و بیان کرد: از گذشته تاکنون در شهر کرد، نمد تولید می‌شده و روزگاری، مبلغی که صنف نمدمال پرداخت می‌کرده‌اند، جدای از سایر اصناف بوده؛ هنوز هم شهرکرد از شهرهای مهم در زمینه این هنر است تا آنجا که این شهر را به ثبت ملی رسانده‌اند و قرار است در شورای جهانی صنایع دستی هم به عنوان شهر جهانی نمد ثبت شود.

اسعد ثبت ملی و جهانی شهرها را در معرفی و رونق صنایع دستی موثر دانست و افزود: وقتی شهری در فهرست ملی یا جهانی به ثبت می‌رسد به برند تبدیل می‌شود و این برندسازی در معرفی آن شهر و صنایع دستی اش و همچنین بالا رفتن فروش داخلی و صادرات تاثیر می گذارد. برای مثال در حال حاضر شهر کرد به عنوان شهر ملی و پس از آن به نام شهر جهانی نمد معرفی خواهد شد؛ پیداست که این نامگذاری‌ها در معرفی این شهر و بالارفتن میزان فروش نمد موثر است.

این هنرمند فعال در زمینه نمدمالی به تاثیر نمایشگاه‌های مختلف صنایع دستی اشاره و بیان کرد: بی‌گمان نمایشگاه‌های مختلف، فضایی را برای معرفی بیشتر آثار و ارتباط مستقیم با مخاطبان در اختیار تولیدکننده‌ها و هنرمندان می‌گذارند. به عبارتی این امکان را فراهم می‌آورند که ما بتوانیم بی‌واسطه با مخاطب خود ارتباط برقرار کنیم.

اسعد نوآوری را لازمه زنده ماندن رشته‌های مختلف صنایع دستی دانست و افزود: لازم است که هنرمندان صنایع دستی، چه در زمینه تولید و چه فروش محصولات خود به روش‌های سنتی تکیه نکنند و نگاهی خلاقه به موضوع داشته باشند. از این رو برگزاری نمایشگاه‌های صنایع دستی علاوه‌بر معرفی آثار و ارتباط بی‌واسطه با مخاطب، این امکان را در اختیار صنعتگران می‌گذارد که با کار یکدیگر آشنا شوند و از تجربه ها و ایده های خلاقه همدیگر بهره ببرند.

این هنرمند فعال در زمینه نمد به ضرورت نوآوری اشاره و بیان کرد: لازمه هنر، نو شدن است. ما مدت‌ها به پژوهش درباره محصولات قدیمی پرداختیم تا اشکالات آن آشنا شویم. یکی از مهم ترین مشکلات نمدهای قدیمی این است که همگی بو می دهند چراکه متعلق به دوره ای هستند که زندگی دام و انسان با هم یکی بوده؛ اما حالا مردم در آپارتان زندگی می کنند و نوآوری در هنر- صنعت نمدمالی، ضروذتی است که باید به آن توجه شود.

اسعد، درمان های پزشکی را موثر بر معرفی نمد و افزایش میزان استفاده از آن دانست و افزود: نمد، رطوبت را جذب می کند؛ از این رو بسیاری از کسان که مبتلا به رماتیسم هستند از آن استفاده می کنند. از سوی دیگر زمستان گرم و تابستان خنک است و همین مساله موجب می شود، زیراندازها و روکش های نمدی که برای صندلی طراحی شده بسیار پرکاربرد باشد.