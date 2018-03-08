۴۵۰ پایگاه جشن نیکوکاری در استان کرمان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جشن نیکوکاری صبح پنجشنبه همزمان با سراسر کشور در سطح پایگاه‌های جشن نیکوکاری در استان کرمان آغاز شد.

حجت‌الاسلام‌ امان‌الله علیمرادی، نماینده مردم کرمان در مجلس خبرگان رهبری در مراسم جشن نیکوکاری که با حضور مدیرکل کمیته امداد استان کرمان و جمعی از مسئولان این استان به‌صورت نمادین در محل پایگاه جشن نیکوکاری میدان بسیج کرمان برگزار شد، با تبریک ولادت حضرت زهرا (س) و هفته احسان و نیکوکاری گفت: احسان و نیکوکاری جزء جدانشدنی از فرهنگ ملی و دینی ما ایرانیان است.

وی ادامه داد: فرهنگ ازخودگذشتگی، ایثار و توجه به دیگران فرهنگی است که در ملت ایران نهادینه‌شده و در اعتقادات مردم ریشه دارد و مردم ایران همواره خود را واسطه خیر می‌دانند و در امور خیریه پیشتاز بوده و هستند.

حجت‌الاسلام‌ علیمرادی افزود: امیدواریم در آستانه سال نو مردم خیر و نیکوکار ایران با مشارکت در جشن نیکوکاری به کمک نیازمندان و ایتام بشتابند و با کمک‌های خود لبخند شادی را بر لب افراد نیازمند و ایتام بنشانند.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمان نیز در این مراسم بابیان اینکه جشن نیکوکاری روز گذشته هم‌زمان با سراسر کشور در مدارس سراسر استان کرمان برگزار شد، گفت: امروز ۱۷ اسفند نیز مانند هرسال جشن نیکوکاری در سطح پایگاه‌های کمیته امداد در حال برگزار است.

یحیی صادقی افزود: ۴۵۰ پایگاه جشن نیکوکاری برای جمع‌آوری کمک‌های مردمی در سراسر استان کرمان راه‌اندازی شده و آماده دریافت کمک‌ها نقدی و غیر نقدی مردم خیر و نوع‌دوست استان هستند.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه کرمان مبلغ دو میلیون تومان و استاندار کرمان نیز مبلغ سه میلیون تومان به جشن نیکوکاری کمک کردند.