سطح مبادلات اقتصادی ایران و عراق باید از ۷ میلیارد دلار عبور کند

امنیت و رفاه عراق امنیت و رفاه ایران است / رییس جمهور عراق: دولت و ملت عراق نقش ایران در مقابله با گروه های تروریستی و داعش را فراموش نخواهند کرد

معاون اول رییس جمهور تاکید کرد: برای نابودی تروریسم در منطقه باید همه کشورها به عراق کمک کنند تا ریشه فسادی که می توانست منطقه ما را به آشوب بکشاند خشک شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، اسحاق جهانگیری امروز(پنجشنبه) و در ادامه دیدارهایش در عراق، در دیدار با فواد معصوم رییس جمهور این کشور با بیان اینکه نقش عراق در جهان اسلام و منطقه و در عرصه بین المللی ممتاز است اظهار داشت: دولت و ملت عراق با تکیه بر مرجعیت دینی، رهبری با درایت سیاسی و قانون اساسی مترقی خود موفق شدند به فضل الهی از بحران ها با سربلندی عبور کنند.

وی افزود: همه اقوام و مذاهب و جریانات سیاسی به دنبال وحدت و یکپارچگی عراق هستند و این عامل، مهمترین محرک در پیشرفت عراق و نابودی تروریسم است.

معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه مهمترین رمز پیروزی عراق بر مشکلات همین وحدت و یکپارچگی ملی است گفت: باید از این وحدت در چارچوب قانون اساسی حفاظت شود.

جهانگیری با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در مواقع سختی و پیروزی در کنار دولت و ملت عراق بوده است، اظهار داشت: در مبارزه ملت عراق با داعش نشان دادیم جمهوری اسلامی ایران از عراق جداشدنی نیست و امروز نیز که بحث بازسازی عراق مطرح است، آمادگی داریم در کنار دولت و ملت عراق باشیم زیرا ما امنیت و رفاه عراق را امنیت و رفاه ایران می دانیم.

وی با اشاره به افزایش مناسبات فیمابین در حوزه اقتصادی و بطور مشخص در بخش نفت، گاز و برق و نیز تبادل فرهنگی و سفر میلیونها زائر از دو کشور گفت: باید تلاش کنیم تا سطح مبادلات اقتصادی از ۷ میلیارد دلار عبور کند.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: حل برخی موانع اداری و مسائل بانکی می تواند در این زمینه اثربخش باشد. خوشبختانه اراده سیاسی در بالاترین سطح وجود دارد تا بستر برای همکاری جدی تر بخش خصوصی با یکدیگر مهیا شود.

جهانگیری با اشاره به اینکه روابط ایران و عراق در بالاترین سطح قرار دارد و می تواند بعنوان یک الگوی موفق در منطقه مطرح شود گفت: ما خواستار تعامل و همکاری همه کشورهای منطقه هستیم و معتقدیم کشورهای مسلمان منطقه می توانند مشکلاتشان را با گفت و گو حل کنند. وی در این نشست با ابلاغ سلام رییس جمهوری کشورمان به رییس جمهور عراق از نقش و شخصیت مرحوم جلال طالبانی در توسعه مناسبات تهران ـ بغداد به نیکی یاد کرد.

رییس جمهور عراق نیز در این دیدار با تاکید بر روابط تاریخی، فرهنگی و دینی دو کشور ایران و عراق گفت: عراق حمایت ایران از عراق در مقابله با گروه های تروریستی و داعش را فراموش نکرده و امروز نیز در دوره بازسازی نیازمند این همکاری هستیم.

فواد معصوم با اشاره به زمینه های بسیار برای همکاری اقتصادی دو کشور گفت: عراق از سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران در طرح ها و پروژه های اقتصادی استقبال می کند و خواهان ایفای نقش پر رنگ تر بخش خصوصی ایران در این زمینه است.

وی همکاری با کشورهای دوست و همسایه را اولویت بغداد توصیف و تاکید کرد: روابط دو کشور براساس منافع مشترک بنا شده است و اطمینان می دهیم که عراق در هیچ اقدامی علیه همسایگانش مشارکت نخواهد کرد.

رییس جمهور عراق با اشاره به مذاکرات انجام شده در حوزه مسائل اقتصادی،‌بانکی و آب و هوا گفت: ما خواهان استفاده از تجربیات ایران برای حل مشکلات هستیم.

فواد معصوم بر حفظ وحدت ملت عراق در برهه کنونی تاکید کرد و آن را عاملی مهم برای عبور از مشکلات و حفظ یکپارچگی عراق دانست.