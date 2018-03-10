دفاع از حریم ولایت مهمترین ویژگی بارز حضرت زهرا (س) 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری صبح امروز در مراسم گرامیداشت روز زن و مقام مادر با اشاره به روایتی از پیامبر اسلام (ص) درباره زندگی سراسر نور حضرت فاطمه (س) و مقام والای ایشان به عنوان اسوه ای برای مسلمانان گفت: حضرت فاطمه (س) نه تنها برای بانوان که حتی برای آقایان هم اسوه ای بی بدیل و نمونه ای از یک انسان متعالی و دارای خصایل معنوی است که تمام پیروان مکتب امامت و ولایت باید از آن حضرت درس بگیرند.

وی میلاد حضرت زهرا(س) را فرصتی است برای شناخت هرچه بیشتر شخصیت آن بانوی بزرگوار دانست و افزود: گرچه به عنوان پیروان آن حضرت، نمی توانیم به مقام و عظمت بی بدیل شخصیت پی ببریم، اما باید متناسب با درک و فهم خود در مقام شناخت ایشان برآییم و از آن بانوی ارجمند درس بگیریم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه حضرت زهرا (س) در مقام انسانی وارسته و دارای کمالات معنوی و در عین حال در مقام همسر و مادری دلسوز، بی بدیل و اسوه ای کامل برای تمام اعصار است، تصریح کرد: آن حضرت حتی در برخورد با خدمتکار خانه خود نیز چنان بزرگ منش بود که کارها و امورات منزل را با او تقسیم می کرد.

وی افزود: البته فاصله ما با ایشان خیلی زیاد است اما مخصوصا شما بانوان می توانید از لحظه لحظه زندگی ایشان الگو بگیرید.

منتظری یکی از نکات بسیار بارز زندگی ایشان را ولایتمداری و دفاع از حریم ولایت دانست و گفت:آن حضرت وقتی دید مسئله ولایت حضرت علی مورد هجمه قرار گرفته است با تمام وجود وارد شد و در خطبه فدکیه ایشان نشان می دهد که چه خطری را احساس کرده و بعد هم در راه دفع آن خطر حتی فرزندانش و جان خودش را فدا کرد.

وی تاکید کرد:زندگی کاملا ساده و بدون تلکف حضرت زهرا (س) هم ویژگی خاصی بود که نشان از ضد اشرافیگری ایشان دارد.

دادستان کل کشور در پایان تصریح کرد:از شما بانوان محترم انتظار می رود در مقام پیروی از حضرت زهرا(س) صادقانه و پاکدستانه آنچه را در در توان دارید در خدمت به مردم و خدمت به اسلام دریغ نکنید.