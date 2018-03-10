افتتاح مرکز فروش محصولات و ارائه خدمات رایتل در سیستان و بلوچستان

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، بنابراین گزارش، این مرکز که در زاهدان، خیابان خیام حد فاصل چهارراه مدرس و خیام، راه اندازی شده است، تمامی محصولات و سرویس‌های رایتل و همچنین خدمات آن را ارائه می‌شود.

فروش انواع سیم­ کارت رایتل، انواع بسته­ های اینترنتی، انواع مودم، انواع آنتی ویروس و خدماتی از قبیل تعویض سیم‌ کارت، ترابرد سیم ‌کارت، تغییرمالکیت، اصلاح مشخصات، تنظیمات تلفن همراه و فعال ‌سازی سیم ‌کارت در این مرکز امکان‌پذیر است.

گفتنی است همزمان با افتتاح این مرکز، رایتل نسبت به ارایه طرحی تشویقی نیز اقدام کرده است.

در این طرح مشترکین فعلی رایتل که در تاریخ ۱۶ تا ۱۹ اسفندماه به مرکز فروش محصولات و ارایه خدمات رایتل مراجعه کنند می­ توانند از بسته ­های مصرفی اینترنت هدیه برای انواع سیم‌ کارت دایمی، اعتباری و دیتا بهره ‌مند شوند.

همچنین در این بازه زمانی علاوه بر بسته تشویقی به مشترکین فعلی رایتل، به بیمه­ شدگان تامین اجتماعی سیم­ کارت رایگان اهدا خواهد شد.

گفتنی است ساعت کاری مرکز فروش محصولات و ارایه خدمات زاهدان شنبه تا چهارشنبه ۹ الی ۱۳ و ۱۶ الی ۲۱ است.