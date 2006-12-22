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۱ دی ۱۳۸۵، ۱۱:۲۲

همایش بین‌المللی ایران - اسلام در ژاپن برگزار می‌شود

همایش بین‌المللی ایران- اسلام تحت عنوان زبان و ادبیات فارسی قدیم و جدید باحضور اساتید زبان فارسی از 13 تا 22 دیماه امسال در بخش مطالعات خارجی دانشگاه اوساکا ژاپن برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این همایش اساتید زبان فارسی شرکت نموده و سخنرانی خواهند کرد.

این همایش در راستای اجرای تفاهم ‌نامه میان بخش مطالعات خارجی دانشگاه اوساکا ، دائره المعارف بزرگ اسلامی و مرکز پژوهشی میراث مکتوب برگزار خواهد شد و سومین همایش از همایشهای دوره‌ای ایران و اسلام خواهد بود.

از شرکت‌ کنندگان ایرانی در این همایش دکتر احمد سمیعی‌ است که درباره گسترة‌ ادب‌ فارسی‌ معاصر سخن خواهد گفت. دکتر علی‌ اشرف‌ صادقی درباره منشأ واژگان‌ معیار ادبی‌ معاصر فارسی‌ و کامیار عابدی‌ درباره سهراب‌ سپهری و ژاپن سخنرانی می کنند.

همچنین حسن‌ رضائی‌ باغ ‌بیدی‌ درباره گوناگونیهای‌ گویشی‌ در متون‌ کهن‌ فارسی، علی‌ بهرامیان‌ درباره غَواصِ نیشابوری‌: ادیب‌ و شاعر گُمنام و حسن‌ میرعابدینی‌ درباره داستان‌ نویسی‌ زنان‌ در ایران سخنرانی خواهند داشت.‌ 

کد مطلب 424784

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