به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت امور خارجه سوریه اعلام کرد که تروریست ها در غوطه شرقی، یک حمله شیمیایی را برنامه ریزی کرده اند و قصد دارند، دمشق را به خاطر آن سرزنش کنند.

«فیصل مقداد» معاون وزیر امور خارجه سوریه گفت: ما اطلاعاتی دریافت کرده ایم که تروریست ها در غوطه شرقی قصد دارند یک حمله شیمیایی بین روستاهای میسترابا و بیتساوا ایجاد کنند. تروریست های گروه تحریر الشام قصد دارند چندین زن و کودک را قربانی کنند و اخبار جعلی منتشر کنند. احتمال دارد که این حمله در روز ۱۱ مارس انجام شود.

این خبر پس از آن منتشر شد که اولین گروه از تروریست ها با اعضای خانواده هایشان از منطقه درگیری خارج شدند.

از ابتدای شروع درگیری ها در سوریه، دولت سوریه بارها متهم به استفاده از سلاح شیمیایی در این درگیری ها شده است.

روز ۲۶ ژانویه، گروهی موسوم به کلاه سفیدها، که یک گروه مخالف دولت سوریه است و در مناطق تحت کنترل تروریست ها فعالیت می کند، گزارش داد که در حمله احتمالی با گاز کلر در غوطه شرقی سه غیرنظامی کشته و ده ها تن دیگر زخمی شده اند.

درهمان روز، «هیتر نائورت»، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، مقامات سوریه را به انجام این حمله شیمیایی متهم کرد، که این مسئله قویا توسط دمشق رد شد.