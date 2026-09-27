به گزارش خبرنگار مهر، بیمارستان صحرایی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی لرستان و بسیج جامعه پزشکی، نهم مهرماه در بخش ذلقی شهرستان الیگودرز برپا میشود و ۲۱ پزشک متخصص خدمات درمانی رایگان به مراجعهکنندگان ارائه خواهند کرد.
ارائه خدمات تخصصی و رایگان به مردم ذلقی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، در این بیمارستان صحرایی علاوه بر حضور پزشکان متخصص، پنج دندانپزشک و کادر کارشناسی و مشاوره در رشتههای مختلف حوزه سلامت نیز به ارائه خدمات خواهند پرداخت.
این برنامه با هدف ارائه خدمات درمانی و سلامت به مراجعهکنندگان بخش ذلقی و با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی لرستان و بسیج جامعه پزشکی برگزار میشود.
برنامهریزی برای برپایی بیمارستان صحرایی
در همین راستا، جلسهای با حضور جانشین رئیس و معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی لرستان، مدیر حوزه ریاست، معاونان بهداشت و فرهنگی و دانشجویی، مسئول بسیج جامعه پزشکی استان، مدیران دارو، روابط عمومی و پدافند غیرعامل و رئیس دانشکده دندانپزشکی خرمآباد برگزار شد.
در این نشست، برنامه کلی و جزئیات برپایی بیمارستان صحرایی در بخش ذلقی مورد بررسی قرار گرفت و هماهنگیهای لازم برای ارائه خدمات درمانی به مراجعهکنندگان انجام شد.
حضور کادر درمانی در بخش ذلقی
بیمارستان صحرایی بخش ذلقی روز نهم مهرماه برپا خواهد شد و علاوه بر پزشکان متخصص و دندانپزشکان، کارشناسان حوزه سلامت نیز خدمات تخصصی و مشاورهای مورد نیاز مراجعهکنندگان را ارائه خواهند کرد.
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