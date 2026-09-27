حسینی: وحدت رمز اقتدار ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیدموسی حسینی عصر یکشنبه در یادواره شهدای فرهنگی و دانشآموزی شهرستان گنبدکاووس که در راستای دومین کنگره چهار هزار شهید استان گلستان در سالن همایش مجتمع آموزشی فرهنگیان این شهر برگزار شد، اظهار کرد: دفاع مقدس یک برگ زرین در تاریخ ایران است و این دفاع، عزت و سربلندی ویژهای برای کشور رقم زد.
وی با اشاره به ظرفیتهای تاریخی، جغرافیایی و طبیعی ایران افزود: در طول تاریخ، این سرزمین به دلیل برخورداری از منابع و موقعیت جغرافیایی منحصربهفرد، همواره مورد توجه و طمع بیگانگان بوده است، اما ملت ایران در دورههای مختلف برای دفاع از این سرزمین ایستادگی کرده است.
فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با بیان اینکه تاریخ ایران سرشار از نمونههای ایستادگی و فداکاری است، اظهار کرد: از آریوبرزن و سورنا در تاریخ ایران تا شهدای دوران دفاع مقدس، همواره انسانهایی برای حفظ این آب و خاک جان خود را فدا کردهاند.
وی با اشاره به نقش معلمان و دانشآموزان در دوران دفاع مقدس گفت: در یکی از خاطرات جنگ، معلمی همراه دانشآموزان خود در میدان مین حاضر شد و زمانی که قرار شد یک نفر برای باز کردن مسیر وارد میدان شود، همه دانشآموزان اعلام آمادگی کردند و در نهایت قرعه به نام معلم افتاد؛ بعد از شهادت وی مشخص شد نام معلم در تمام برگههای قرعهکشی نوشته شده بود.
حسینی ادامه داد: این روحیه ایثار و فداکاری در دوران دفاع مقدس محدود نماند و در جنگ اخیر نیز نمونههایی از آن را شاهد بودیم؛ زمانی که یکی از لانچرهای هوافضای سپاه مورد اصابت قرار گرفت و تعدادی از نیروها به شهادت رسیدند، نیروهای دیگری برای ادامه عملیات و شلیک موشک اعلام آمادگی کردند.
وی گفت: در چنین شرایطی ۲۱ نفر به ترتیب برای ادامه مأموریت اعلام آمادگی کردند تا در صورت شهادت هر یک، نفر بعدی وارد میدان شود و این افراد آگاهانه میان عزت و ذلت و آزادی و سرسپردگی، عزت و آزادی را انتخاب کردند.
فرمانده سپاه نینوا استان گلستان با تأکید بر اینکه دفاع و مبارزه فقط در میدان نبرد خلاصه نمیشود، اظهار کرد: ایران در عرصه علم و دانش نیز دانشمندان بزرگی همچون ابوریحان بیرونی و ابوعلی سینا را پرورش داده و نسل امروز باید مسیر این بزرگان را ادامه دهد.
وی با اشاره به اهمیت وحدت در جامعه افزود: هر ایرانی در هر جایگاه و موقعیتی باید رابطه خود را با کشور، پرچم و عزت ایران و ایرانی تعریف کند و انسجام و وحدت میان مسلمانان، مذاهب شیعه و سنی و اقوام مختلف، از عوامل مهم اقتدار کشور است.
حسینی با اشاره اینکه آمریکا به اهداف خود در این جنگ دست نیافته است و گفت: جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کردهاند.
وی همچنین با اشاره به نقش توانمندیهای دفاعی کشور، اظهار کرد: پیشرفتهای حوزه هوافضا و توانمندیهای دفاعی مبتنی بر دانش و هوش ایرانی است و نیروهای مسلح در سالهای اخیر توانستهاند ظرفیتهای قابل توجهی در این حوزه ایجاد کنند.
فرمانده سپاه نینوا استان گلستان در بخش دیگری از سخنان خود، خطاب به معلمان گفت: معلمان عزیز و گرامی، دانشآموزان را برای ایران، عزت و سرافرازی تربیت کنید و همه دانشآموزان را زیر چتر تربیتی خود قرار دهید. دانشآموزان نیز باید با غیظ و غضب و کینه نسبت به آمریکا و اسرائیل درس بخوانند.
وی خطاب به دانشآموزان نیز گفت: شما افتخار و امید ایران هستید و باید بتوانید جای دانشمندان شهید و پرافتخار کشور را پر کنید.
حسینی با تأکید بر نقش اقوام مختلف در هویت ملی ایران خاطرنشان کرد: نسل آینده باید با عشق به ایران تربیت شود و دانشآموزان ترکمن، ترک، قزلباش و مازندرانی و همه اقوام، سرمایههای آینده کشور هستند.
یادواره شهدای فرهنگی و دانشآموزی شهرستان گنبدکاووس، بهعنوان نخستین یادواره این شهرستان در راستای دومین کنگره چهار هزار شهید استان گلستان، روز یکشنبه با حضور سردار سیدموسی حسینی، فرمانده سپاه نینوا استان گلستان، سیدعلی حسینی، فرمانده سپاه شهرستان گنبدکاووس، فرمانده یگان ۶۰ زرهی نیروی زمینی سپاه، فرمانده یگان عمار یاسر و جمعی از مسئولان، فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادههای شهدا در سالن همایش مجتمع آموزشی فرهنگیان این شهر برگزار شد.
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