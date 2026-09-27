بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به جاده تصفیه شکر و دغاغله اهواز اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی یوسفی عصر امروز یکشنبه در حاشیه بازدید از پروژه تعریض مسیر تصفیه شکر، جاده دغاغله و پل روگذر کمربندی اهواز اظهار کرد: ایمنی تردد در محورهای روستایی و مسیرهای مواصلاتی یکی از مطالبات مهم مردم حوزه انتخابیه به‌ویژه ساکنان بخش مرکزی اهواز است.

وی با اشاره به حوادث متعدد در این مسیرها افزود: پروژه مسیر تصفیه شکر و محورهای مرتبط با آن در چند فاز تعریف شده است و محدوده اجرای طرح، مسیر کیان‌آباد تا روستای دغاغله، مسیر دغاغله تا کمربندی اهواز، احداث پل روگذر و ادامه مسیر تا محدوده جسانیه را شامل می‌شود.

یوسفی بیان کرد: با پیگیری‌های مستمر و طرح موضوع در کمیسیون عمران و کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای بخش‌های مختلف این پروژه اختصاص یافته است؛ با این حال، به دلیل گستردگی طرح و چندفازی بودن آن، برای تکمیل همه بخش‌ها و رسیدن پروژه به مرحله نهایی، اعتبارات بیشتری مورد نیاز است.

وی در خصوص پل روگذر کمربندی گفت: این پروژه بیش از ۱۳ سال متوقف و بلاتکلیف مانده بود که با پیگیری‌های انجام‌شده از وزارت راه و تأمین مجدد اعتبارات، عملیات اجرایی آن از سر گرفته شد و اکنون کارگاه پروژه فعال است.

نماینده مردم اهواز در مجلس تصریح کرد: بر اساس برنامه اعلام‌شده از سوی مسئولان اجرایی، دستگاه نظارت و پیمانکار، مقرر شده است بخشی از این مسیر حداکثر ظرف شش ماه آینده به بهره‌برداری برسد و پیگیری‌ها برای تسریع در اجرای سایر فازهای پروژه نیز ادامه خواهد داشت.

یوسفی با اشاره به ضرورت رعایت استانداردهای فنی بیان کرد: در جریان بازدید از برخی بخش‌های پروژه، اشکالاتی در کیفیت اجرای کار مشاهده شد که به همین دلیل به پیمانکار و دستگاه اجرایی تأکید شد موارد موجود را اصلاح کنند تا پروژه با کیفیت مناسب و در شأن مردم منطقه به بهره‌برداری برسد.