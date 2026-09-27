  1. استانها
  2. تهران
۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۵۹

مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدها، نیازمند حفظ غیرت دینی و ملی است

مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدها، نیازمند حفظ غیرت دینی و ملی است

ری- نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر ضرورت شناخت دشمن گفت: مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدها، نیازمند حفظ غیرت دینی، ملی و انسانی است.

حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی‌مقدم در مراسم گرامیداشت شهدای منا که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوه‌های فعالیت دشمنان اظهار کرد: برخی دشمنان در پشت قدرت‌های اصلی پنهان می‌شوند و از امکانات و تجهیزات آنان برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند؛ ازاین‌رو شناخت دشمن و شیوه‌های توطئه او اهمیت دارد.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های ضروری برای مقابله با دشمن، ایستادگی غیرتمندانه در برابر تعرض به دین، سرزمین، ملت و ارزش‌های جامعه است. شهدا نیز با همین روحیه در برابر دشمن ایستادند و از کشور و باورهای خود دفاع کردند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به نقش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفت: این فریضه جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و غیرت دینی و انسانی است و بی‌تفاوتی در برابر رفتارهای نادرست می‌تواند زمینه گسترش آسیب‌ها را فراهم کند.

موسوی‌مقدم در ادامه با یادآوری ضرورت افزایش روحیه مقاومت تأکید کرد: هرچه شناخت و ایستادگی در برابر دشمن بیشتر باشد، امکان مقابله با توطئه‌ها نیز افزایش می‌یابد. وی همچنین با قرائت بخش‌هایی از اشعار سروده‌شده درباره ایران و مقاومت، بر پاسداشت حرمت خون شهدا و حفظ همبستگی در برابر دشمنان تأکید کرد.

کد مطلب 6960595

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها