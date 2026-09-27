مقاومت و ایستادگی در برابر تهدیدها، نیازمند حفظ غیرت دینی و ملی است

حجت‌الاسلام سید رمضان موسوی‌مقدم در مراسم گرامیداشت شهدای منا که در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوه‌های فعالیت دشمنان اظهار کرد: برخی دشمنان در پشت قدرت‌های اصلی پنهان می‌شوند و از امکانات و تجهیزات آنان برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند؛ ازاین‌رو شناخت دشمن و شیوه‌های توطئه او اهمیت دارد.

وی افزود: یکی از ویژگی‌های ضروری برای مقابله با دشمن، ایستادگی غیرتمندانه در برابر تعرض به دین، سرزمین، ملت و ارزش‌های جامعه است. شهدا نیز با همین روحیه در برابر دشمن ایستادند و از کشور و باورهای خود دفاع کردند.

نماینده ولی‌فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به نقش امر به معروف و نهی از منکر در جامعه گفت: این فریضه جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری و غیرت دینی و انسانی است و بی‌تفاوتی در برابر رفتارهای نادرست می‌تواند زمینه گسترش آسیب‌ها را فراهم کند.

موسوی‌مقدم در ادامه با یادآوری ضرورت افزایش روحیه مقاومت تأکید کرد: هرچه شناخت و ایستادگی در برابر دشمن بیشتر باشد، امکان مقابله با توطئه‌ها نیز افزایش می‌یابد. وی همچنین با قرائت بخش‌هایی از اشعار سروده‌شده درباره ایران و مقاومت، بر پاسداشت حرمت خون شهدا و حفظ همبستگی در برابر دشمنان تأکید کرد.