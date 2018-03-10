۲ کیلوگرم هروئین در قزوین کشف و ضبط شد

سرهنگ بیژن خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: با تلاش ماموران نیروی انتظامی با دستگیری یک نفر سوداگر مرگ در استان دو کیلوگرم هروئین کشف و ضبط شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین تصریح کرد: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قزوین در حین کنترل خودروهای عبوری در عوارضی قزوین به زنجان به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و آن را متوقف کردند.

وی بیان کرد: در بازرسی از وسایل یکی از مسافران اتوبوس مقدار ۲ کیلوگرم مواد مخدر از نوع هروئین کشف شد و در این خصوص یک نفر از سوداگران دستگیر و دوانه زندان شد.

سرهنگ خدایی از شهروندان خواست هرگونه اخبار و اطلاعات خود را در زمینه فعالیت افرادی که در تهیه و توزیع مواد مخدر مشارکت دارند از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.