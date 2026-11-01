  1. استانها
  2. گیلان
۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

کشف بیش از ۱۳ کیلوگرم هروئین در لنگرود؛ ۲ قاچاقچی دستگیر شدند

کشف بیش از ۱۳ کیلوگرم هروئین در لنگرود؛ ۲ قاچاقچی دستگیر شدند

رشت- رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان از کشف ۱۳ کیلو و ۵۰۰ گرم هروئین و دستگیری ۲ قاچاقچی مواد مخدر در شهرستان لنگرود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیروز عباسی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت ۲ قاچاقچی در زمینه تهیه و توزیع هروئین در سطح استان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی، خودروی جک حامل موادمخدر را در مبادی ورودی استان شناسایی و در شهرستان لنگرود متوقف کردند. در بازرسی از این خودرو، ۱۳ کیلو و ۵۰۰ گرم هروئین کشف و ۲ متهم حدودا ۵۰ و ۵۵ ساله دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6996354

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها