کشف بیش از ۱۳ کیلوگرم هروئین در لنگرود؛ ۲ قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیروز عباسی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت ۲ قاچاقچی در زمینه تهیه و توزیع هروئین در سطح استان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی، خودروی جک حامل موادمخدر را در مبادی ورودی استان شناسایی و در شهرستان لنگرود متوقف کردند. در بازرسی از این خودرو، ۱۳ کیلو و ۵۰۰ گرم هروئین کشف و ۲ متهم حدودا ۵۰ و ۵۵ ساله دستگیر شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.