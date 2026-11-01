کشف بیش از ۱۳ کیلوگرم هروئین در لنگرود؛ ۲ قاچاقچی دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ پیروز عباسی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر فعالیت ۲ قاچاقچی در زمینه تهیه و توزیع هروئین در سطح استان، بررسی موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات فنی، خودروی جک حامل موادمخدر را در مبادی ورودی استان شناسایی و در شهرستان لنگرود متوقف کردند. در بازرسی از این خودرو، ۱۳ کیلو و ۵۰۰ گرم هروئین کشف و ۲ متهم حدودا ۵۰ و ۵۵ ساله دستگیر شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان از شهروندان خواست هرگونه اطلاعات درباره فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
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