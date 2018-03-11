لباسی که جریان خون بدن را بهبود می بخشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیجیتال ترندز، شرکت Rhone لباسی را طراحی و تولید کرده که به بهبود عملکرد بدن و بازیابی سریع تر آن کمک شایانی می کند.

برای تولید لباس یادشده از پارچه ویژه ای استفاده شده که به طور موقت جریان خون را در بدن افزایش می دهد و باعث می شود توانایی فرد برای انجام فعالیت های فیزیکی افزایش یابد.

شرکت سازنده می گوید در تولید این لباس از فناوری ویژه ای موسوم به Celliant استفاده شده که باعث می شود گرمای بدن مدیریت و کنترل شود و از چرخه گرما در درون بدن برای انتقال اکسیژن بیشتر به سلول های پوست استفاده شود.

در تولید پارچه این لباس از ۱۳ نوع ماده حرارتی واکنش پذیر خاص استفاده شده که به درون تار و پود الیاف پلی استر آن تزریق شده اند و قادر به جذب و ساطع کردن انرژی گرمایی جذب شده از بدن هستند.

ترکیبات مورد استفاده در تولید این لباس در برابر شستشو بسیار مقاوم هستند و لذا این لباس در گذر زمان به راحتی قابل استفاده است. خرید این لباس با پرداخت ۷۴ دلار از سایت شرکت سازنده ممکن است.