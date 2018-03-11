۳۰ هزار انواع ترقه در مهران کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیرعباس شهبازی امروز در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به نزدیک شدن به چهارشنبه آخر سال طرح برخورد با توزیع کنندگان مواد محترقه در این شهرستان به اجرا در آمد.

وی افزود: مأموران پلیس اطلاعات شهرستان مهران در بازرسی از یک باب مغازه موفق به کشف تعداد قابل توجهی مواد محترقه و کالای قاچاق غیر مجاز شدند.

این مقام انتظامی در خصوص تعداد دقیق این اقلام کشف شده بیان داشت: در این طرح تعداد ۳۰ هزار و ۱۳۶ عدد ترقه کشف شد.

سرهنگ شهبازی با اشاره به اینکه در این زمینه یک متهم دستگیر شد ه است، گفت: متهم به همراه مواد مکشوفه برای انجام مراحل قانونی تحویل مقامات قضایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان مهران در پایان افزود: از شهروندان عزیز در خواست می شود با توجه به نزدیک شدن چهارشنبه پایان سال در صورت مشاهده چنین مواردی ، مراتب را سریعاً از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.