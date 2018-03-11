عنایتی: در سیاه جامگان به اندازه ۱۰ سال تجربه کسب کردم

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عنایتی درباره تجربه سرمربیگری در تیم سیاه جامگان مشهد به رادیو تهران گفت: دوران بازیگری با دوران مربیگری کاملا متفاوت است. شما وقتی بازیکن هستید به خیلی مسائل توجه ندارید ولی وقتی سرمربی می شوید، باید به خیلی موارد توجه داشته باشید. مدت چهار، پنج ماه در تیم سیاه جامگان کار کرم ولی برایم به اندازه ۱۰ سال سابقه و تجربه بود. هر اتفاقی که فکر کنید در تیم سیاه جامگان برای من افتاد؛ از مشکلات بازیکن، امکانات سخت افزار و نرم افزار و مالکیت باشگاه. با این شرایط، تجربه ام خیلی بیشتر شده است و فکر می کنم مربی باتجربه ای شده ام!

وی درباره تجربه همکاری اش با خانواده عباسی مالک تیم سیاه جامگان تصریح کرد: تیمی که شخصی اداره می شود مشکلات خودش را دارد ولی آقایان عباسی در همه مسائل باشگاه عجول هستند. آنها به سرعت تصمیم می گیرند و به سرعت به آن عمل می کنند بدون آنکه فکر کنند چه می شود.

سرمربی سابق سیاه جامگان تاکید کرد: نمی خواهم درباره مسائل خانوادگی تیم صحبت کنم. من لیست بازیکنان موردنظرم را به باشگاه دادم. با بعضی از این بازیکنان هم صحبت کردم و تمایل داشتند به سیاه جامگان بیایند. بازیکنانی مثل میلاد فخرالدینی، فرزاد حاتمی، ارسلان مطهری، سجاد شهباززاده و علی قربانی ولی باشگاه بودجه نداشت. مجبور شدیم چند بازیکن دیگر بگیریم.

عنایتی تصریح کرد: قبل از اینکه من به سیاه جامگان بیایم، این تیم حتی یک موقعیت گل خلق نمی کرد ولی بعد از حضورم، در هر بازی حداقل چهار، پنج فرصت گلزنی خلق می کردیم ولی تمام کننده نداشتیم. حالا می فهمم بازیکن تمام کننده چقدر ارزش دارد و مربیان چقدر این بازیکنان را تحویل می گیرند چون آنها می توانند پرچم یک مربی را بالا نگه دارند.

وی درباره اینکه آیا بازیکنان سیاه جامگان در دوران سرمربیگری اش کم کاری کرده اند؟ گفت: اینکه رضا عنایتی هفت، هشت ماه بعد از بازیگری اش وارد دنیای سرمربیگری شده بود را شاید خیلی ها نپسندیدند و به آنها «برخورده» بود. من به بازیکنانم ایمان داشتم ولی در هر مجموعه، هستند دو سه نفر که شیطنت کنند. وقتی بدنه باشگاه با شما مشکل داشته باشد و نتواند موفقیت شما را ببیند، این مشکلات پیش می آید. آنها نه به من بلکه به یک تیم و یک شهر ضربه زدند.