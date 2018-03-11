۲ جایزه اصلی جشنواره اسپانیا به «روتوش» رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، فیلم کوتاه «روتوش» به کارگردانی کاوه مظاهری ۲ جایزه از جوایز اصلی نهمین دوره جشنواره IBAFF اسپانیا را دریافت کرد.

جشنواره فیلم ابن عربی که به جشنواره IBAFF معروف است فعالیت خود را از سال ۲۰۱۰ آغاز کرده و مجید مجیدی فیلمساز ایرانی به عنوان یکی از حامیان تاسیس این جشنواره یکی از اعضای هیات داوران نخستین دوره آن نیز بوده است.

کاوه مظاهری که در سال ۲۰۱۰ با مستند «سفر سوری» نامزد دریافت جایزه از این جشنواره بوده است با فیلم کوتاه «روتوش» موفق به کسب جوایز بهترین فیلم کوتاه داستانی بخش بین‌الملل و جایزه بهترین فیلم از نگاه تماشاگران جشنواره از نهمین دوره آن شد.

داوری این دوره جشنواره که از تاریخ ۲ تا ۱۰ مارس در اسپانیا برگزار شد را آندره آ فرانکو (ژورنالیست)، اورآ اورتیز (استاد تاریخ سینما)، اولالیا ایگلسیاس (منتقد سینما)، ایزابل دورانته (استاد تاریخ سینما)، میلاگروس مومنتالر (کارگردان آرژانتینی)، میریا مولر (روزنامه نگار فرهنگی) برعهده داشتند.