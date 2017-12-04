موفقیت «روتوش» در فرانسه

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «روتوش» به کارگردانی کاوه مظاهری در آستانه اعلام فهرست اولیه نامزدهای اسکار در تازه‌ترین موفقیت خود جایزه هیات داوران سی و پنجمین دوره جشنوار «tous courts » فرانسه را دریافت کرد.

جشنواره « tous courts» که امسال سی و پنجمین دوره آن برگزار شد در کنار جشنواره «کلرمون فران» مهم‌ترین جشنواره فیلم کوتاه فرانسه به شمار می‌رود و هر ساله آثار مهم فیلم کوتاه در عرصه جهانی را به رقابت می‌گذارد.

«روتوش» در کنار ۵۰ فیلم کوتاه دیگر از سراسر جهان در این جشنواره حضور داشت.

یکی از جالب‌ترین نکات این جشنواره جوایز آن است. جایزه‌ای که به کاوه مظاهری تعلق گرفته است شامل سه بخش است: اول: ۱۵۰۰ یورو جایزه نقدی، دوم: تجهیزات ارتباطی برای صحنه فیلمبرداری شامل واکی تاکی و میکروفون HF به ارزش ۱۵۰۰ یورو و سوم: کمک هزینه برای تامین تجهیزات حرکتی ساخت فیلم در بندر مارسی (مانند کرین، دالی، ریل) به ارزش ۹۰۰ یورو.

سی و پنجمین دوره جشنواره فیلم کوتاه « tous courts» از تاریخ ۲۷ نوامبر تا ۲ دسامبر برابر با ۶ تا ۱۱ آذر در فرانسه برگزار شد.